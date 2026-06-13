Mỹ đưa ra ứng dụng giúp khai hỏa súng cối qua điện thoại

Quân đội Mỹ có thể sớm vận hành súng cối dễ dàng hơn nhờ một ứng dụng mới cho phép điều khiển loại vũ khí pháo binh này trực tiếp từ điện thoại thông minh.

Ứng dụng “Mortars App” được xây dựng trên nền tảng phần mềm hiện đại, đáng tin cậy và sở hữu giao diện thân thiện với người dùng, được thiết kế phù hợp cho môi trường chiến trường.

Mortars App giúp lính Mỹ điều khiển hỏa lực súng cối trên smartphone thay cho laptop trước đây.

Phần mềm này tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau, bao gồm Windows và Android, cho phép nhiều thiết bị vận hành trong các điều kiện tác chiến thực tế.

Khác với các hệ thống cũ như phần mềm kiểm soát hỏa lực súng cối (Mortar Fire Control Software) vốn yêu cầu sử dụng máy tính xách tay, Mortars App có thể chạy trên điện thoại và máy tính bảng, đồng thời tích hợp các chức năng vào một gói phần mềm duy nhất.

Một binh sĩ sử dụng ứng dụng Mortars App trong sự kiện Touch Point tại căn cứ Fort Bragg. Ảnh: Eric Kowal/Lục quân Mỹ

Các bản cập nhật trong tương lai dự kiến sẽ tiêu tốn ít tài nguyên hơn so với các hệ thống truyền thống, qua đó có thể đẩy nhanh quá trình cung cấp các tính năng mới cho binh sĩ.

Việc phát triển ứng dụng do kỹ sư máy tính Julia Gustafson dẫn dắt, cô cho biết nhóm của cô “đang tiếp tục phát triển thêm nhiều cải tiến phần mềm hiện đại.”

Kế hoạch ban đầu cho Mortars App được khởi động từ năm 2020 và hoàn thành trước thời hạn ba năm sau đó, song song với các giải pháp kiểm soát hỏa lực liên quan dành cho Lục quân Mỹ.

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Các phiên bản đầu tiên còn thiếu một số tính năng cốt lõi và khả năng tương tác, nhưng vẫn có thể triển khai thực tế, với phản hồi từ binh sĩ cho thấy hệ thống vượt kỳ vọng nhờ kiến trúc phần mềm tiên tiến.

Phiên bản hiện đại, mang tên 4.0, được phát hành vào năm 2024, với bà Gustafson cho biết người dùng đã nhanh chóng thích nghi và phản hồi tích cực ngay từ đầu.

Các quân nhân quen thuộc với hệ thống kiểm soát hỏa lực cũ có thể tiếp cận Mortars App chỉ với đào tạo tối thiểu, trong khi ý kiến đóng góp từ người dùng đã giúp hoàn thiện sản phẩm liên tục.

Bà Gustafson chia sẻ rằng nhiều binh sĩ đã liên hệ với nhóm phát triển để khen ngợi cách hệ thống này kế thừa các công cụ truyền thống, đồng thời mang lại quy trình làm việc liền mạch và trực quan hơn.

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