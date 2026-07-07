Mục sở thị Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition giá 96 triệu đồng

Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy việc lái ôtô số sàn không chỉ mang lại cảm giác thú vị mà còn có thể kích thích hoạt động của não bộ.
NASA bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho dự án mô phỏng khám phá không gian sâu, giúp chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Ông Nguyễn Văn Chế, người nông dân tự học, sáng chế nhiều máy móc nông nghiệp giúp giảm công sức, chi phí và phổ biến trên toàn quốc.
Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.
AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.
Trong nỗ lực củng cố quyền lực của ông Hegseth, Lầu năm góc thành lập đơn vị báo cáo trực tiếp với Phó Bộ trưởng (dân sự) không phải các tướng lĩnh quân đội.
Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ 1/7 đến 31/8/2026 cho khách hàng mua xe Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.
Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.
Nghiên cứu của ETH Zurich dùng ánh sáng để kích hoạt các tế bào ung thư, giúp tiêu diệt dễ dàng hơn và hạn chế tác dụng phụ không mong muốn.