Mục sở thị Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition giá 96 triệu đồng

[GALLERY] Đừng vứt pin điều khiển TV theo cách này kẻo gây cháy nổ Thay pin điều khiển TV tưởng đơn giản nhưng một sai lầm phổ biến có thể làm tăng nguy cơ cháy nổ và mất an toàn nếu người dùng xử lý pin cũ không đúng cách.

Lái ôtô số sàn có thể giúp não bộ người dùng khỏe hơn Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy việc lái ôtô số sàn không chỉ mang lại cảm giác thú vị mà còn có thể kích thích hoạt động của não bộ.

NASA tuyển chọn tình nguyện viên cho nhiệm vụ mô phỏng Mặt Trăng và Sao Hỏa NASA bắt đầu tuyển chọn ứng viên cho dự án mô phỏng khám phá không gian sâu, giúp chuẩn bị cho các sứ mệnh tương lai trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Nhà khoa học nông dân Nguyễn Văn Chế chế tạo máy nông nghiệp bán khắp Việt Nam Ông Nguyễn Văn Chế, người nông dân tự học, sáng chế nhiều máy móc nông nghiệp giúp giảm công sức, chi phí và phổ biến trên toàn quốc.

[GALLERY] Samsung tăng tốc điện thoại màn hình cuộn, smartphone sắp đổi đời? Samsung được cho là đang đẩy nhanh kế hoạch ra mắt điện thoại màn hình cuộn đầu tiên vào năm 2028, mở ra cuộc đua mới sau kỷ nguyên smartphone gập.

[GALLERY] Cơn sốt AI bùng nổ nhưng cái giá đắt hơn nhiều người nghĩ AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.

Mỹ thành lập văn phòng UAV thay quyền các tướng lĩnh Trong nỗ lực củng cố quyền lực của ông Hegseth, Lầu năm góc thành lập đơn vị báo cáo trực tiếp với Phó Bộ trưởng (dân sự) không phải các tướng lĩnh quân đội.

Volkswagen Việt Nam mạnh tay ưu đãi khách mua xe tháng 7/2026 Volkswagen Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi từ 1/7 đến 31/8/2026 cho khách hàng mua xe Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max.

[GALLERY] Apple tung "át chủ bài" giữa cơn bão bản quyền Adobe Apple nâng cấp mạnh hệ sinh thái sáng tạo với AI, Final Cut Pro và Pixelmator Pro, mở ra lựa chọn mới cho creator giữa làn sóng siết bản quyền Adobe.