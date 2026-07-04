Microsoft ra mắt "Ghost chính chủ" Point-in-time Restore

Microsoft chính thức tung ra tính năng cứu hộ hệ thống mới mang tên Point-in-time Restore thông qua bản cập nhật tùy chọn KB5095093. Tính năng này giúp người dùng khôi phục cài đặt máy tính một cách nhanh chóng và an toàn nhất khi Windows xảy ra sự cố nghiêm trọng mà không cần phải cài đặt lại hệ điều hành từ đầu.

Tính năng Point-in-time Restore Windows 11 hỗ trợ sao lưu toàn bộ phân vùng hệ điều hành do chính Microsoft phát hành.

Point-in-time Restore là tính năng được tích hợp sâu vào hệ điều hành Windows 11 nhằm mục đích cứu hộ máy tính nhanh chóng mà không cần cài đặt lại từ đầu. Tính năng này hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ Volume Shadow Copy Service (VSS), tự động chụp lại các ảnh sao lưu (snapshot) của toàn bộ ổ đĩa hệ điều hành theo định kỳ.

Bản cập nhật chính thức hỗ trợ toàn diện trên cả ba phiên bản phổ biến bao gồm Windows 11 Home, Pro và Enterprise từ giữa năm 2026. Hệ thống giới hạn dung lượng lưu trữ linh hoạt từ 2GB đến tối đa 50GB, chỉ tiêu thụ không gian đĩa thực tế khi ghi dữ liệu và tự động kích hoạt trên các ổ cứng có dung lượng từ 200GB trở lên.

Khác với công cụ System Restore truyền thống vốn thường chỉ tập trung sao lưu các tệp tin hệ thống và registry cốt lõi, Point-in-time Restore thực hiện chụp lại toàn bộ ảnh sao lưu của phân vùng chứa hệ điều hành.

Cơ chế hoạt động của tính năng này dựa trên việc tự động tạo ra các bản ghi cục bộ theo các khoảng thời gian được thiết lập sẵn. Khi máy tính xảy ra lỗi nghiêm trọng không thể truy cập vào màn hình chính, người dùng chỉ cần khởi động vào môi trường phục hồi của Windows (Windows Recovery Environment - WinRE) để lựa chọn một mốc thời gian an toàn và tiến hành khôi phục lại trạng thái cũ.

Sự thay đổi căn bản này giúp bảo vệ toàn diện cả cấu trúc hệ thống lẫn các ứng dụng cài đặt, mang lại tỷ lệ cứu hộ thành công cao hơn hẳn so với các giải pháp cũ.

Việc Microsoft nâng cấp giải pháp phục hồi hệ thống này mang lại nhiều lợi thế vượt trội về mặt công nghệ, giúp người dùng phổ thông lẫn quản trị viên doanh nghiệp có thể an tâm hơn trước các nguy cơ lỗi hệ điều hành.

Theo cấu hình mặc định trên các phiên bản Windows Home và bản Pro không quản lý, một điểm khôi phục mới sẽ được thiết lập sau mỗi 24 giờ. Thời gian lưu trữ mặc định của các snapshot này là 72 giờ (3 ngày) trước khi bị hệ thống tự động xóa bỏ để nhường chỗ cho các bản ghi mới.

Point-in-time Restore tự động thiết lập bản sao lưu mỗi 24 giờ và duy trì 72 giờ.

Một trong những tình huống gây khủng hoảng nhất cho người dùng PC là khi máy tính bị rơi vào vòng lặp khởi động vô hạn (boot loop) do lỗi driver hoặc lỗi cập nhật phần cứng. Point-in-time Restore trở thành một công cụ cứu cánh đặc biệt cần thiết trong trường hợp này, cho phép người dùng đưa thiết bị quay lại trạng thái hoạt động bình thường một cách nhanh chóng.

Nền tảng kỹ thuật đứng sau Point-in-time Restore là dịch vụ sao chép bóng khối Volume Shadow Copy Service (VSS). Đây là công nghệ cốt lõi đã xuất hiện trong hệ sinh thái Windows kể từ thời Windows XP, thường được các phần mềm sao lưu chuyên nghiệp bên thứ ba khai thác.

Mặc dù mang lại lợi ích cứu hộ rất lớn, nhiều người dùng vẫn băn khoăn về việc tính năng này có thể tiêu tốn đến 50GB dung lượng ổ đĩa của hệ thống. Nguyên nhân khiến các bản ghi chiếm dung lượng lớn là do cơ chế chụp lại toàn bộ ảnh phân vùng hệ điều hành thay vì chỉ lưu trữ các tệp tin hệ thống riêng lẻ.

Tuy nhiên, theo tài liệu hướng dẫn từ Microsoft, giới hạn lưu trữ mặc định được thiết lập ở mức 2% tổng dung lượng ổ đĩa của bạn, với mức sàn tối thiểu là 2GB và mức trần cứng tối đa là 50GB.

Cần lưu ý đặc biệt rằng không gian lưu trữ này không bị cắt bớt, phân vùng riêng hay dành sẵn ngay từ đầu. Dịch vụ VSS chỉ tiêu thụ không gian đĩa trống thực tế khi các điểm khôi phục được ghi vào hệ thống cho đến khi đạt mức tối đa được cấu hình.

Mặc dù là một tính năng tự động, hệ thống sẽ tự động kích hoạt (bật sẵn theo mặc định) đối với các thiết bị sở hữu phân vùng hệ điều hành có dung lượng từ 200GB trở lên.

Đối với các ổ đĩa có dung lượng nhỏ hơn (ví dụ như ổ SSD 128GB), tính năng sẽ ở trạng thái tắt để tránh âm thầm làm cạn kiệt bộ nhớ của người dùng khi chưa có sự đồng ý.