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Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic sắp mở bán tại Việt Nam, giá khoảng 3 tỷ đồng

Hải Nam

Mercedes GLC 350e 4MATIC dự kiến sẽ mở bán tại Việt Nam vào cuối năm 2026, đem tới cho khách hàng thêm lựa chọn di chuyển "xanh" và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

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Mercedes-Benz GLC thế hệ mới đang được bán ra tại thị trường Việt với 2 phiên bản xăng thuần là 200 và 300 4MATIC. Tuy nhiên trong bối cảnh Chính phủ đang thúc đẩy người dùng chuyển đổi xanh sang các dòng xe điện hoá thì GLC 350e 4MATIC được xem là mẫu xe chiến lược của Mercedes-Benz Việt Nam.
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Thông tin này đã được các đại lý cùng tư vấn viên bán hàng của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) hé lộ để mời chào khách hàng, trước khi dòng xe này được ra mắt. Theo đó, MBV đang có kế hoạch sẽ phân phối chính thức GLC 350e 4MATIC tại Việt Nam vào cuối năm 2026. Các tư vấn viên cho biết khả năng cao xe sẽ mang thiết kế giống bản 300 4MATIC hiện tại.
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Như vậy, đây là lần đầu tiên dòng Mercedes-Benz GLC ở Việt Nam có phiên bản PHEV. Điểm nhấn của phiên bản này là hệ truyền động hybrid sạc điện gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, cụm pin 24,8 kWh và 1 mô-tơ điện. Hệ truyền động này cho công suất tổng cộng 313 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm, mạnh hơn đáng kể so với GLC 300 4Matic.
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Sức mạnh động cơ cho phép Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian khoảng 6,6 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 217 km/h. Đặc biệt, xe có thể xe chạy khoảng 130 km mà không tốn một giọt xăng. Điều này sẽ giúp xe tiết kiệm xăng hơn các phiên bản còn lại của dòng GLC.
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Chưa hết, Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic mới còn hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất 60 kW, cho phép sạc pin trong thời gian chỉ khoảng 30 phút. Bên cạnh đó là bộ sạc chậm AC 11 kW. Trừ động cơ và cổng sạc nằm ở chắn bùn sau bên trái, GLC 350e 4Matic không có gì khác biệt so với các bản còn lại của dòng SUV hạng sang này.
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Tùy theo bản trang bị, xe sẽ sở hữu hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cần gạt nước tự động, hệ thống treo tự nâng/hạ gầm, ghế trước chỉnh điện 16 hướng/sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,9 inch...
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Các trang bị tiện ích khác bên trong của Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic gồm; sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu, hệ thống âm thanh Burmester, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và kính cách âm, tích hợp sấy.
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Trang bị an toàn của xe Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic sắp ra mắt Việt Nam cũng khá phong phú với camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, phanh tự động giảm va chạm và hỗ trợ đỗ xe chủ động.
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Về giá bán, các tư vấn viên chưa đưa ra được con số chính xác ở thời điểm hiện tại nhưng khẳng định sẽ "chắc chắn tăng nhưng vẫn sẽ ở trong mức dễ tiếp cận". Xét tới việc bản GLC 300 4MATIC hiện cũng đang có giá 2,799 tỷ đồng, có thể dự đoán GLC 350e 4MATIC sẽ ở khoảng giá 3 tỷ đồng.
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Nhiều khả năng Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2026 mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào quý IV năm nay. Ngoài ra, cuối năm nay, Mercedes-Benz còn giới thiệu mẫu xe điện CLA ở thị trường Việt Nam với giá dễ tiếp cận, chỉ từ 1,699 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 350e 4Matic 2026.
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