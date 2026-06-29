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Mazda Flair Crossover 2027 ra mắt - SUV hình hộp giá rẻ chỉ 320 triệu đồng

Hải Nam

Mẫu xe Mazda Flair Crossover 2027 thế hệ mới vừa trình làng ở thị trường Nhật Bản với ngoại thất thay đổi nhẹ nhưng trang bị an toàn lại nâng cấp đáng kể.

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Mazda đã giới thiệu một loạt thay đổi về thiết kế và công nghệ cho mẫu xe SUV hình hộp Flair tại thị trường quê nhà Nhật Bản, qua đó thu hẹp khoảng cách về trang bị an toàn so với các đối thủ cùng phân khúc.
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Mẫu xe kei car Mazda Flair Crossover 2027 này có thể khá xa lạ với người tiêu dùng ngoài Nhật Bản bởi thực chất đây là phiên bản đổi logo của Suzuki Hustler. Mẫu xe của Suzuki cũng vừa trải qua đợt nâng cấp tương tự cách đây không lâu.
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Kích thước của xe cho thấy đây là một mẫu xe cực kỳ nhỏ gọn. Cụ thể, mẫu SUV này sở hữu chiều dài chỉ 3.395 mm, ngắn hơn cả Mazda MX-5 (3.915 mm). Xe có chiều rộng 1.475 mm, chiều cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.460 mm, các thông số được quy định bởi tiêu chuẩn dành cho xe kei car tại Nhật Bản.
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Thay đổi mới nhất của Mazda Flair Crossover 2027 ở phần đầu xe. Trên các phiên bản XG, XS và XT, lưới tản nhiệt và logo hãng đã được tăng đáng kể về kích thước, chiếm phần lớn diện tích giữa hai cụm đèn pha. Cản trước cũng được thiết kế lại với hốc hút gió kéo dài tới khu vực đèn sương mù và các chi tiết ốp hốc bánh bằng nhựa.
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Cụm đèn pha của xe vẫn giữ nguyên thiết kế tròn như cũ. Trong khi đó, các phiên bản mang phong cách địa hình hơn là ZS và ZT vẫn giữ lưới tản nhiệt nhỏ hơn cùng cản trước bằng nhựa đen không sơn màu. Tuy nhiên, hai phiên bản này lại được trang bị logo Mazda nhỏ hơn ở đầu xe, nhiều khả năng nhằm tạo không gian cho các cảm biến ADAS mới.
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Khoang nội thất của Mazda Flair Crossover 2027 phần lớn được giữ nguyên bởi trọng tâm của đợt nâng cấp lần này là hệ thống an toàn. Xe được trang bị hệ thống an toàn chủ động Dual Sensor Brake Support II nâng cấp của Suzuki, kết hợp camera đơn với radar sóng milimet. Hệ thống này được cho là cải thiện khả năng nhận diện người đi bộ và xe máy, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động tại các giao lộ đông đúc.
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Danh sách trang bị an toàn tiêu chuẩn của Mazda Flair Crossover 2027 cũng được bổ sung với hệ thống hỗ trợ phanh khi di chuyển ở tốc độ thấp, cảm biến đỗ xe phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù cũng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có chức năng dừng và giữ xe trong điều kiện giao thông ùn tắc.
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Các nâng cấp khác bao gồm gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn LED báo rẽ, phanh đỗ xe điện tử với chức năng tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold và các cổng sạc USB-C. Ngoài ra, tất cả các phiên bản, ngoại trừ bản tiêu chuẩn XG, đều được trang bị màn hình thông tin giải trí 9 inch tích hợp hệ thống định vị.
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Danh mục động cơ vẫn gồm 2 tùy chọn máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 660 cc, kết hợp với hệ thống mild-hybrid quen thuộc, đi cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Phiên bản hút khí tự nhiên sản sinh công suất tối đa 48 mã lực trong khi con số tương ứng của phiên bản tăng áp là 63 mã lực.
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Mazda Flair Crossover 2027 thế hệ mới hiện đã được mở bán tại Nhật Bản với giá dao động 1.610.400-2.275.900 Yên (khoảng 322-455 triệu đồng). Điều này giúp Flair Crossover trở thành mẫu SUV rẻ nhất của thương hiệu Mazda hiện nay.
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Cùng với Suzuki Hustler, mẫu xe Mazda này còn là một trong những mẫu xe dễ tiếp cận nhất tại thị trường Nhật Bản hiện nay. Tuy nhiên, giá bán của Mazda Flair Crossover 2027 vẫn cao hơn người anh em mang thương hiệu Suzuki ở mọi phiên bản (1.599.400-2.097.700 Yên, tương đương 320-419 triệu đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe hình hộp Mazda Flair Crossover.

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