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Máy bay chiến đấu mới của NATO nâng cao khả năng phòng thủ khu vực Bắc Cực

Nguyễn Cúc

Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.

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Máy bay cảnh báo sớm E-3A Sentry (AWACS) của NATO thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không.
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Hệ thống radar hình đĩa đặc trưng trên lưng máy bay E-3 giúp phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km.
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NATO hiện vận hành 17 máy bay E-3, với kíp bay luân phiên từ nhiều quốc gia thành viên.
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Tiêm kích đa nhiệm F/A-18 Hornet của Không quân Phần Lan cất cánh trong một nhiệm vụ huấn luyện. Loại máy bay này hiện là lực lượng chủ lực của Phần Lan nhưng sẽ dần được thay thế bằng tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II trong những năm tới.
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Máy bay cảnh báo sớm trên không E‑3A Sentry của NATO bay làm nhiệm vụ giám sát trên không phận châu Âu, được tiêm kích F/A‑18 Hornet hộ tống trong một hoạt động tuần tra và kiểm soát không phận của liên minh.
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Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35A Lightning II trong một lần cất cánh. Loại máy bay này được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể năng lực giám sát và tác chiến trên không của NATO tại khu vực Bắc Âu trong những năm tới.
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Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đang được sản xuất với quy mô ngày càng lớn.
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Khu vực Bắc Cực và Bắc Âu ngày càng trở thành điểm nóng chiến lược giữa NATO và Nga.
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Việc Phần Lan gia nhập NATO năm 2023 khiến đường biên giới giữa liên minh và Nga tăng hơn gấp đôi.
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Máy bay cảnh báo sớm Boeing E‑3 Sentry của NATO với hệ thống radar AWACS đặc trưng trên thân khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên không.
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Biên đội tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II bay huấn luyện trên không. Loại máy bay thế hệ 5 này đang được nhiều quốc gia châu Âu mua sắm nhằm tăng cường năng lực tác chiến và giám sát của NATO tại khu vực Bắc Âu và Bắc Cực.
Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/nato-e3-flying-radar-russian-arctic-finland
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