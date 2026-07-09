Lý do nào khiến siêu SUV Defender OCTA bị cắt gần 100 mã lực?

Từ tháng 7/2026, Skoda Việt Nam chính thức triển khai chương trình ưu đãi lãi suất độc quyền dành cho khách hàng mua dòng xe SUV cỡ B - Kushaq.
OPPO Bubble là phụ kiện mới hướng đến người yêu thích chụp ảnh chân dung, biến camera sau thành "camera selfie" với màn hình AMOLED mini, kết nối không dây.
Trước Venezuela, từng cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ (năm 2023) và Myanmar (năm 2025).
Kia vừa giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe MPV Carnival 2027 tại thị trường Bắc Mỹ với một số thay đổi nhỏ về trang bị cùng mức giá được điều chỉnh nhẹ.
Threads đang tăng trưởng mạnh với 500 triệu người dùng hàng tháng và đặt mục tiêu chạm mốc 1 tỷ người dùng, mở ra cơ hội trở thành "Facebook thứ hai" của Meta.
Không quân Trung Quốc được cho là đã sở hữu hơn 500 tiêm kích tàng hình J-20, vượt Không quân Mỹ về tốc độ biên chế tiêm kích thế hệ 5.
Tội phạm mạng đang lợi dụng cơn sốt AI để phát tán mã độc giả danh ChatGPT, DeepSeek và Claude, khiến số vụ tấn công doanh nghiệp tại Đông Nam Á tăng gấp 7 lần.
Hyundai tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm mang phong cách Black Ink khi chính thức ra mắt mẫu xe SUV cao cấp Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink Edition 2027.
Vũ trụ có hàng trăm tỷ thiên hà và vô số hành tinh, nhưng vì sao nhân loại vẫn chưa tìm thấy bất kỳ nền văn minh ngoài Trái Đất nào?
Bốn nhà khoa học Việt Nam đạt bằng sáng chế Mỹ cho công nghệ memristor dựa trên oxit crom, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI và bán dẫn.