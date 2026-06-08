Loạt ôtô gầm cao tại Việt Nam giảm giá mạnh, tới hơn 300 triệu đồng

Với giá ưu đãi khoảng 60 triệu đồng, hiệu năng ngang Honda SH 160cc, UC3 liệu có phải mẫu xe máy điện đầu tiên đủ sức khiến người dùng cân nhắc bỏ SH?
CEO Box cảnh báo nhiều lãnh đạo công nghệ đang đánh giá quá cao AI, bỏ qua hàng loạt thách thức triển khai thực tế và nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm.
Xe máy thương hiệu Piaggio và Vespa tại Việt Nam được thông báo tương thích với xăng E10. Tuy nhiên, Liberty 50cc lại không có thông báo cụ thể.
Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, mà không báo trước.
Bộ Công Thương đã chính thức phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.
AI ngày càng thông minh và hữu ích, nhưng các chuyên gia cảnh báo người dùng không nên xem câu trả lời từ chatbot là nguồn thông tin tuyệt đối đáng tin cậy.
Phát hiện gió siêu thanh tốc độ 9 km/giây trên hành tinh ngoài hệ mặt trời WASP-127b, mở ra khám phá mới về khí quyển ngoại hành tinh.
Chiếc xe thể thao DeLorean DMC-12 cửa cánh chim xuất hiện trong MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Các hình thức lừa đảo trực tuyến tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.