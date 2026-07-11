Lở đất ở Philippines do ảnh hưởng của bão Bavi, 10 người thiệt mạng

Theo PNA, Thị trưởng Malapatan Salway Sumbo Jr. cho biết, vụ lở đất xảy ra tại Sitio Pandaw, Malapatan, Sarangani, vào khoảng 3h sáng ngày 10/7 trong một trận mưa như trút nước do ảnh hưởng của bão Bavi trên địa bàn tỉnh gây ra.

"10 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận lở đất", nguồn tin cho hay.

Lực lượng cứu hộ và người dân làm việc tại hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra tại Sitio Pandaw, Malapatan, Sarangani, Philippines, ngày 10/7. Ảnh: Arthur Mmaguan Vlog.

Thị trưởng Sumbo thông tin, danh tính nạn nhân được xác định gồm Alejandro Maladian, Bina Binaton Maladian, Jordan Binaton Maladian, Weljay Maladian, Bonbon Cawari, Therd Yaton Dawang, Prince Yaton Dawang, Save Yaton Dawang, Daniel Binaton Dawang và Ricky Ben Dawang.

“Các nạn nhân thiệt mạng đều là người thân, họ hàng với nhau”, ông Sumbo nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc sơ tán bắt buộc đang được tiến hành ở một số khu vực của Malapatan do mưa lớn tiếp tục diễn ra trên toàn tỉnh.

Chính quyền địa phương cho hay, nền đất bị suy yếu do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra trong khu vực vào ngày 8/6, cũng như nhiều ngày mưa liên tục đã dẫn tới vụ sạt lở.

Theo ông Sumbo, các đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc để đảm bảo tìm thấy tất cả những người mất tích trong vụ sạt lở vừa qua.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất tiếp theo.

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