Lầu Năm Góc công bố đợt tài liệu giải mật về UFO mới nhất

Ngày 12/6, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố loạt tài liệu và video mới liên quan UFO (vật thể bay không xác định), hay còn gọi là UAP (hiện tượng dị thường không xác định). Trong đợt công bố lần này, 53 tài liệu và 10 hình ảnh từ Cơ quan Tình báo trung ương (CIA), Cục Điều tra liên bang (FBI), Cơ quan Hàng không Vũ trụ (NASA), Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) và một số cơ quan giấu tên khác, cùng 6 đoạn video và 3 bản ghi âm của NASA đã thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nhiều đoạn video, được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố, đã ghi lại những vật thể hình cầu trên trời. Ngoài ra, một số hình ảnh và video ngắn tái hiện các vụ nhìn thấy UFO dưới dạng đồ họa mô phỏng.

Một trong những vụ chạm trán UFO đáng chú ý được nhân chứng báo cáo xảy ra vào tháng 7/2025. Đoạn video có tên "Northeastern Orb Sighting" (Vụ chứng kiến khối cầu tại vùng Đông Bắc) đã ghi lại cảnh 2 luồng sáng rực rỡ, bí ẩn xuất hiện trên bầu trời.

"Các nhân chứng mô tả chuyển động của những khối cầu là hoàn toàn im lặng, mượt mà và song hành như thể chúng đang bay theo đội hình hoặc được kết nối với nhau", trích phần mô tả về video.

Hình ảnh từ video do nhân chứng quay lại cho thấy những ánh sáng rực rỡ, bí ẩn xuất hiện trên bầu trời vùng Đông Bắc nước Mỹ vào tháng 7/2025. Ảnh: FBI/Pentagon.

Một video khác có tiêu đề "Orbs Over the Pond" (Những khối cầu trên mặt hồ) ghi lại vụ chạm trán UFO vào tháng 10/2024. Sự việc này xảy ra trong bán kính 40 km so với địa điểm nhìn thấy khối cầu tại vùng Đông Bắc năm 2025. Theo mô tả của Lầu Năm Góc, đoạn video này cho thấy một nguồn sáng phía dưới đường chân trời, bay lơ lửng trên mặt hồ ở khoảng cách ước tính 820m. Vật thể phát sáng bí ẩn trông giống một khối cầu plasma, liên tục thay đổi hình dạng và độ sáng. Thỉnh thoảng, nguồn sáng chính dường như tách ra thành các điểm sáng nhỏ hơn.

Lầu Năm Góc còn công bố một báo cáo từ tháng 7/2008 của CIA về trường hợp nhìn thấy vật thể nghi là UFO phía trên sân bay quốc tế Harare ở Zimbabwe. Những nhân chứng đã mô tả "vật thể có hình dạng giống chiếc đĩa với phần tâm rỗng và một chuỗi đèn xoay ở mặt dưới".

Một số tài liệu được công bố lần này có các vụ chạm trán UFO do lực lượng thực thi pháp luật liên bang báo cáo hồi năm 2023. Trong vụ này, 5 đặc vụ cho hay đã nhìn thấy những quả cầu kỳ lạ xuất hiện ở đường chân trời. Một đặc vụ cho biết, đồng nghiệp của mình đã thốt lên: "Anh có đang thấy thứ này không?" khi nhìn thấy một quả cầu bất ngờ thắp sáng cả bầu trời.

Đến nay, Lầu Năm Góc đã công bố 3 đợt tài liệu và video liên quan đến hồ sơ UFO. Các đợt công bố này được thúc đẩy bởi sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Donald Trump ký đầu năm 2026, yêu cầu Lầu Năm Góc tăng cường minh bạch các tài liệu liên quan đến UFO.