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Kia Seltos 2027 đắt hơn, nhưng sang trọng và đáng tiền hơn

Nam Nguyễn

Kia Seltos 2027 vừa ra mắt tại Mỹ và công bố mức giá khởi điểm từ 24.990 USD chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này tăng 1.200 USD so với đời cũ.

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Kia Seltos 2027 vừa ra mắt tại Triển lãm Ô tô New York, đồng thời công bố mức giá khởi điểm từ 24.990 USD chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Mức giá này tăng 1.200 USD so với phiên bản trước, nhưng đổi lại khách hàng sẽ nhận được một mẫu crossover lớn hơn với không gian nội thất dẫn đầu phân khúc.
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Phiên bản cơ bản Seltos LX sở hữu thiết kế cao cấp, gợi nhớ đến các mẫu xe lớn hơn như Telluride và EV9, với đèn LED, kính privacy glass và la-zăng hợp kim 16 inch. Bước vào bên trong, xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình TFT 4,2 inch, hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch và dàn âm thanh sáu loa.
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Các tiện nghi nổi bật khác gồm điều hòa, ghế nỉ chỉnh cơ, gương chiếu hậu chống chói tự động, và vô-lăng bọc SynTex. Một số hệ thống hỗ trợ lái tiêu chuẩn bao gồm: Hỗ trợ tránh va chạm trước, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo chệch làn, Kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go, cùng cảm biến trước/sau và cảnh báo giới hạn tốc độ thông minh.
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Động cơ 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 179 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên thông minh dẫn động cầu trước. Tùy chọn all-wheel drive có giá 1.700 USD. Phiên bản Seltos S (26.390 USD) nâng cấp ngoại thất với tay nắm cửa âm, la-zăng 18 inch lớn hơn, lưới tản nhiệt đen bóng và viền cửa đồng màu.
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Nội thất Seltos S vẫn giữ nguyên nhưng bổ sung ghế lái chỉnh điện 12 hướng và sạc điện thoại không dây. Hệ thống an toàn gồm Tránh va chạm điểm mù, Hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau, và Cảnh báo rời xe an toàn.
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Phiên bản Seltos EX từ 28.390 USD có ngoại thất được tinh chỉnh nhẹ với đèn hậu LED và cốp điện, nội thất ghế trước SynTex sưởi ấm, điều hòa tự động hai vùng và tấm che nắng cao cấp, cùng màn hình hiển thị điều hòa kỹ thuật số 5 inch riêng biệt.
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Kia Seltos X-Line S 2027 có giá bán là 28.990 USD, mang phong cách hầm hố hơn với cản trước đặc trưng, chi tiết màu đen, all-wheel drive tiêu chuẩn nhưng không có cốp điện, màn hình điều hòa hay điều hòa hai vùng.
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Cuối cùng, Seltos X-Line SX (32.790 USD) nổi bật với đèn pha cao cấp, la-zăng 19 inch, kính trước năng lượng mặt trời, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh. Nội thất trang bị vô-lăng sưởi ấm, điều hòa tự động hai vùng và màn hình hiển thị điều hòa.
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Phiên bản Seltos X-Line SX sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, 190 mã lực, 264 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Mẫu Seltos thường dự kiến có mặt tại các đại lý Kia mùa hè này, trong khi phiên bản hybrid hoàn toàn mới sẽ ra mắt cuối năm nay với mức giá chính thức công bố gần thời điểm bán.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Seltos 2027 mới.
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