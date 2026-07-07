Khu căn hộ Casa Celestina tôn vinh nét đẹp truyền thống Cape Verde

Nghị định 238/2026/NĐ-CP mới ban hành bổ sung quy định xử phạt người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô.
Ngân hàng Techcombank ra mắt Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank OneU, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái số.
Dù xăng giảm mạnh, nhiều quán ăn tại Hà Nội vẫn giữ giá do chi phí nguyên liệu cao và lượng khách giảm.
Skynest của Air New Zealand mang đến trải nghiệm ngủ nghỉ mới cho hành khách hạng phổ thông trên các chuyến bay dài, tạo lợi thế cạnh tranh.
Mô hình du lịch trải nghiệm văn hóa lao động bản địa đang tạo sức hút lớn, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Với giới tinh hoa, một không gian sống xứng tầm không chỉ cần vị trí đắc địa hay kiến trúc bề thế, mà phải là nơi quy tụ những cá nhân chung tầm nhìn và
Hà Nội, ngày 3/7/2026 - Tập đoàn Vingroup ra mắt “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – đại sử thi sân khấu nhập vai quy mô lớn, tái hiện hành trình dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Đón đầu quy hoạch đô thị đa cực, khu Nam Đà Nẵng đang trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng trí thức nhờ cảnh quan sông nước trù phú và hạ tầng đồng bộ. Đây không chỉ là không gian sống giao hòa cùng thiên nhiên mà còn là "điểm tựa" vững chắc cho dòng tiền của nhà đầu tư.
Chuyển dịch thành công sang tư duy nâng cao giá trị, vụ vải thiều 2026 mang về hơn 7.200 tỷ đồng nhờ giá bán nội địa luôn neo giữ ở mức cao kỷ lục.
Với giới tinh hoa,một không gian sống xứng tầm không chỉ cần vị trí đắc địa hay kiến trúc ,mà phải là nơi quy tụ những cá nhân chung tầm nhìn và chuẩn mực sống.