Israel không kích dữ dội miền nam Lebanon

AP đưa tin, Quân đội Israel cho biết, rạng sáng 19/6, các lực lượng Israel đã tấn công nhiều mục tiêu trên khắp miền Nam Lebanon trong bối cảnh Hezbollah báo cáo giao tranh dữ dội tại khu vực này, đe dọa thỏa thuận mới đạt được giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự.

Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ, đã bị hoãn lại khi giao tranh leo thang. Các nhà trung gian đang nỗ lực sắp xếp lại cuộc gặp quan trọng nhằm khởi động đàm phán về việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến Mỹ - Iran, với trọng tâm chú ý dồn về Lebanon, các quan chức khu vực cho biết.

Khói bốc lên trên bầu trời ở khu vực gần Lâu đài Beaufort sau cuộc tấn công quân sự của Israel ở miền Nam Lebanon, nhìn từ miền bắc Israel, ngày 19/6/2026. Ảnh: AP/Leo Correa.

Trong khi đó, số người thiệt mạng tại Lebanon tăng mạnh. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vốn vẫn đang tiếp diễn. Về phía Israel, nước này xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng trong giao tranh ở miền Nam Lebanon, trong đó có một Trung tá. Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái mang chất nổ đã khiến 5 người khác bị thương.

Quân đội Israel cũng đã tấn công các mục tiêu tại thung lũng Bekaa ở phía đông Lebanon vào ngày 19/6. Theo truyền thông Lebanon, làng Douris đã bị trúng đạn pháo.

Giao tranh tiếp diễn tại Lebanon có thể làm đổ vỡ thỏa thuận Mỹ - Iran vừa ký, trong đó vốn kêu gọi ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự “trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon”, đồng thời đảm bảo “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền” của Lebanon.

Thỏa thuận này nhằm chấm dứt cuộc chiến Mỹ - Iran và đã mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải quốc tế, đồng thời đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Việc Iran kiểm soát eo biển này gần như đã khiến dòng chảy dầu mỏ qua tuyến đường thủy trọng yếu bị ngưng trệ.

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông ký thỏa thuận để tránh “thảm họa kinh tế” tại Mỹ, sau khi cuộc chiến khiến giá dầu tăng vọt, thị trường tài chính bất ổn và lạm phát leo thang. Sau khi ký thỏa thuận, hơn 12,5 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz vào đêm 17/6, phía Mỹ cho biết.

Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon không phải là các bên tham gia thỏa thuận (Mỹ - Iran). Iran khẳng định Israel phải rút quân khỏi phần lớn lãnh thổ miền Nam Lebanon mà nước này đang chiếm đóng, nhưng văn bản thỏa thuận tạm thời không nêu rõ yêu cầu này.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục ở lại “vùng an ninh” tại miền Nam Lebanon chừng nào “nhu cầu an ninh của Israel còn đòi hỏi”.

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