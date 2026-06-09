Iran - Israel tạm dừng tấn công lẫn nhau

AP đưa tin, ngày 8/6, Iran đã phát động nhiều đợt tấn công nhằm vào Israel, và Tel Aviv cũng đáp trả bằng các cuộc tập kích vào miền trung và tây Iran.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 15 người bị thương sau các vụ nổ xảy ra ở Tehran và các thành phố khác. Hai hãng thông tấn bán chính thức Fars và Mehr cho biết thêm, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào một nhà máy hóa dầu ở thành phố Mahshahr.

Trong khi đó, tiếng nổ vang lên ở miền trung Israel khi hệ thống phòng không tìm cách đánh chặn hỏa lực của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 2 căn cứ quân sự ở Israel.

Sau đợt tập kích lẫn nhau giữa hai nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran và Israel ngay lập tức chấm dứt các cuộc giao tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy liên hợp của quân đội Iran ra tuyên bố ngừng các cuộc tấn công. Tuyên bố cho biết thêm rằng "hành động gây hấn và thù địch" tiếp theo của Israel và những người ủng hộ nước này, kể cả ở miền nam Lebanon, sẽ bị đáp trả bằng "những biện pháp nghiêm khắc và mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây".

Trong một tuyên bố được ghi hình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ám chỉ rằng vòng giao tranh hiện tại đã kết thúc. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu Iran “mắc sai lầm và quay lại tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực”.

Dù vậy, ông Netanyahu tuyên bố Israel tiếp tục các hoạt động chống lại lực lượng Hezbollah tại Lebanon, nhấn mạnh rằng Israel “có đầy đủ quyền tự vệ, và chúng tôi sẽ thực hiện quyền đó”.

Theo AP, cả Iran và Israel đều dỡ bỏ các hạn chế mà họ đã áp đặt như biện pháp phòng ngừa an toàn. Quân đội Israel cho biết hầu hết trường học ở Israel đóng cửa hôm 8/6 sẽ mở cửa trở lại. Hãng thông tấn chính thức Mizan của Iran đưa tin rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này đã dỡ bỏ hạn chế về không phận ảnh hưởng đến các chuyến bay dân sự.

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