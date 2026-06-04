Tổng thống Trump nói Mỹ và Iran sẽ cùng 'khai quật' vật liệu hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra "rất tốt đẹp" và đến thời điểm hiện tại, Iran đã cho phép nhân viên Mỹ, phối hợp với chính quyền Tehran, thu hồi vật liệu hạt nhân được chôn giấu ở Iran sau khi cuộc chiến kết thúc.

"Rất khó để thu hồi số vật liệu đó, nhưng dù sao tôi vẫn muốn thu hồi chúng. Và tôi không muốn làm điều đó nếu chúng ta vẫn đang trong tình trạng xung đột. Tôi không muốn đặt người Mỹ vào tình thế nguy hiểm như vậy. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ tiến vào đó (Iran), thu hồi vật liệu hạt nhân và tiêu hủy nó", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Bất chấp các cuộc tấn công gần đây trong khu vực, ông Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ đầu tháng 4/2026 vẫn được duy trì, cho thấy có khả năng một thỏa thuận tạm thời có thể đạt được "vào cuối tuần" khi các cuộc đàm phán đang diễn ra tiến triển.

"Cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt, thực sự rất tốt đẹp, có thể mang lại kết quả vào cuối tuần này", Tổng thống Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng, ông muốn các cuộc thảo luận về Lebanon được tách biệt khỏi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết cuộc chiến với Mỹ-Israel sẽ chỉ kết thúc khi các cuộc giao tranh ở Lebanon chấm dứt.

“Chúng tôi giữ nguyên lập trường về lệnh ngừng bắn và việc chấm dứt chiến sự”, Ngoại trưởng Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ả Rập Al Mayadeen.

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