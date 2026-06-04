Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran

AP đưa tin, ngày 3/6, với kết quả bỏ phiếu 215-205, Hạ viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump, kêu gọi chấm dứt hành động quân sự của Mỹ đối với Iran.

"Đã đến lúc Tổng thống Trump phải làm điều đúng đắn. Người dân đã mệt mỏi vì phải chịu đựng cuộc chiến mà ông ấy lựa chọn", dân biểu Gregory Meeks của New York, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trước đó đã cố gắng ngăn chặn kết quả, vốn cho thấy sự phản đối ngày càng tăng đối với cuộc chiến, bằng cách đột ngột dừng các phiên thảo luận hai tuần trước khi nghị quyết sắp được thông qua.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AP/J. Scott Applewhite.

Các bước tiếp theo sau cuộc bỏ phiếu vẫn chưa chắc chắn. Ông Trump có thể sẽ bác bỏ bất kỳ biện pháp nào từ Quốc hội nhằm hạn chế quyền lực Tổng tư lệnh của ông.

Theo AP, nghị quyết về quyền lực chiến tranh của Hạ viện Mỹ sẽ không ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến, nhưng nó sẽ là một bước đi mang tính biểu tượng nhằm ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo.

Nghị quyết sẽ được chuyển đến Thượng viện, nơi tháng trước 4 Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã cùng với các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ thúc đẩy một biện pháp tương tự nhằm hạn chế chiến dịch quân sự của Mỹ chống lại Iran. Thượng viện vẫn chưa tiến hành bỏ phiếu cuối cùng để thông qua hoặc bác bỏ nghị quyết này.

Đây không phải là hành động duy nhất mà Quốc hội Mỹ đang thực hiện trong lĩnh vực an ninh quốc gia, khi mà Đảng Dân chủ, với tư cách là phe thiểu số, đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa đối với các biện pháp vượt ra ngoài cuộc chiến chống Iran.

Hôm 3/6, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu về một nỗ lực khác do Đảng Dân chủ dẫn đầu, một bước thủ tục hướng tới dự luật cho phép Mỹ hỗ trợ các hoạt động quân sự của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và giúp tái thiết đất nước. Cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần này. Hạ viện cũng dự kiến ​​xem xét một nghị quyết về quyền lực chiến tranh để ngăn chặn hành động của Mỹ tại Lebanon.

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