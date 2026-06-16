Hành trình khởi nghiệp của 9X từ thất bại đến xe sữa hạt thành công

Sinh năm 1993, quê Bình Dương (cũ), Nguyễn Trang không chọn con đường an toàn. Trước khi nghỉ việc để tự kinh doanh, 9X dành hai năm vừa làm quản lý, vừa bán sữa hạt cho bạn bè, đồng nghiệp và người quen dùng thử. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Trang cho biết, điều chuẩn bị kỹ nhất không phải là kế hoạch thành công mà là khả năng đối mặt với thất bại.

Quyết định nghỉ việc không đến trong một sớm một chiều. Sau lần khởi nghiệp đầu tiên thất bại khi còn làm quản lý, Trang hiểu rằng kinh doanh không hề màu hồng. Vì vậy, suốt hai năm, 9X vừa duy trì công việc hiện tại, vừa thử nghiệm sản phẩm, đồng thời tích lũy một khoản tài chính dự phòng để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và mẹ nếu mọi việc không diễn ra như mong muốn.

Khoảng thời gian chuẩn bị cũng giúp Trang nhận ra một kỹ năng còn thiếu sau thất bại đầu tiên: xây dựng nội dung trên mạng xã hội. Từ đó, Trang bắt đầu tự học quay video, tập nói trước máy quay và chia sẻ những câu chuyện chân thực về hành trình của mình.

Nhìn lại những video đầu tiên, Trang bật cười: “Giờ xem lại thấy mắc cười lắm. Nhưng nếu đợi giỏi rồi mới bắt đầu thì có lẽ đã không có ‘Cái xe sữa hạt’ của hôm nay”.

Việc rời bỏ công việc ổn định cũng kéo theo nhiều thay đổi trong cuộc sống cá nhân. Những cuộc họp, chỉ tiêu hay môi trường đồng nghiệp quen thuộc dần trở thành quá khứ. Trang ví cảm giác ấy “giống như vừa chia tay người yêu”. Ban đầu, mẹ Trang cũng lo lắng vì mong con có công việc ổn định, bảo hiểm và thu nhập đều đặn hàng tháng. Tuy nhiên, khi thấy con sống tích cực và hạnh phúc hơn với lựa chọn của mình, bà dần yên tâm.

Nhắc lại lần khởi nghiệp đầu tiên, Trang cho biết đó là bài học đắt giá nhất trong hành trình kinh doanh. Khi ấy, Trang mở một cửa hàng đồ trang trí với suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cửa hàng đẹp, sản phẩm tốt là có thể bán được hàng. Thực tế lại khác xa kỳ vọng và khiến Trang mất 200 triệu đồng.

Từ thất bại đó, Trang hiểu rằng kinh doanh không phải là bán những gì mình có, mà là đáp ứng những gì khách hàng cần. “Mình hiểu câu nói ‘thất bại là mẹ thành công’ hơn bao giờ hết. Nếu không có thất bại ngày đó thì có lẽ cũng không có mình của hôm nay”, Trang nói.

Điều khiến Trang xúc động nhất không phải doanh thu, mà là sự gắn bó của khách hàng. Có người nói: “Uống ở đây quen rồi, giờ uống chỗ khác không được nữa”, có người giới thiệu thêm bạn bè, người thân đến ủng hộ.

Với những học viên học mô hình kinh doanh sữa hạt, Trang nhớ mãi câu chuyện của một người từng chia sẻ rằng chiếc xe sữa hạt đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập để chăm lo cho 9 thành viên trong nhà. Một học viên khác lại khiến Trang bất ngờ khi nhắn tin báo đã mở thêm xe sữa hạt thứ hai nhờ mô hình này.

“Trước đây mình chỉ nghĩ đơn giản là bán một ly sữa hạt. Nhưng từ những câu chuyện đó, mình nhận ra công việc mình đang làm không chỉ tạo thu nhập cho bản thân mà còn có thể giúp nhiều gia đình khác cải thiện cuộc sống”, Trang tâm sự.

Chính những câu chuyện ấy khiến Trang tin rằng quyết định rẽ hướng năm xưa là lựa chọn đúng đắn. Với 9X, giá trị lớn nhất không nằm ở doanh thu mà ở việc mô hình mình theo đuổi có thể mang lại cơ hội cho nhiều người khác.