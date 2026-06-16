Chuyện tình cô gái Đức - chàng trai Việt bắt đầu từ cuộc gặp ở quán cà phê

Theo Vietnamnet, Annika (tên thường gọi là Anni, sinh 1995) là dược sĩ đến từ thành phố Kassel, Đức. Cô lần đầu đến Việt Nam vào tháng 12/2022. Tháng 7/2023, Anni trở lại Việt Nam và sống tại đây hơn một năm trước khi trở về Đức.

Cuối năm 2024, Anni một lần trở lại Việt Nam. Lần này, cô vô tình gặp anh Khánh Tường (sinh năm 1993, quê Cà Mau). Cả hai chạm mặt ở một quán cà phê tại Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang cũ). Anh Tường tò mò khi thấy cô gái ngoại quốc có thể gọi đồ uống thành thạo bằng tiếng Việt nên đến bắt chuyện làm quen. Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai đã trở nên thân thiết.

Trong 1 tuần ở lại Việt Nam, Anni được anh Tường đưa đi tham quan nhiều nơi, đặc biệt là thành phố Cần Thơ. Khi Anni đi xe khách đến TP HCM để ra sân bay trở về Đức đón Giáng sinh, anh Tường chạy xe máy đuổi theo mà cô không hề hay biết. Đến TP HCM, anh mới gọi cho Anni, đề nghị được tiễn cô ra sân bay.

Tường - Anni diện áo dài. Ảnh: Vietnamnet.

Sau 3 tuần kể từ ngày tạm biệt ở sân bay, Anni đã vượt 9.000km từ Đức về Cần Thơ - nơi anh Tường đang sống và làm việc, để tìm gặp người thương. Được hai bên gia đình ủng hộ, Anni và Khánh Tường về chung một nhà, cùng chuyển đến thành phố Cần Thơ để lập nghiệp. Tháng 7/2025, Anni mang thai con đầu lòng. Cô quyết định sinh con ở Việt Nam.

Hiện Anni duy trì website và tài khoản Instagram để chia sẻ cuộc sống gia đình, văn hóa, ẩm thực Việt Nam cũng như những trải nghiệm của một người nước ngoài sinh sống tại miền Tây.

Cặp đôi có một cô con gái chung. Ảnh: Vietnamnet.

Trong một bài đăng trên Instagram, Anni cho biết cô và Tường gặp nhau vào thời điểm cả hai đều đang tìm kiếm hướng đi mới cho cuộc sống. Theo cô, họ cùng chia sẻ mong muốn xây dựng một không gian kết nối văn hóa và ngôn ngữ.

Sau khi con gái Mai An chào đời, cặp đôi trồng một cây xoài trong khu vườn nhỏ của gia đình như dấu mốc cho hành trình mới. Anni viết: “Chúng tôi muốn đưa mọi người đồng hành trên hành trình này để khích lệ mỗi người dám theo đuổi giấc mơ của mình, kể cả khi chưa biết phải bắt đầu từ đâu”.