Hầm tiền cổ 1,5 tấn được phát hiện ở miền Bắc Trung Quốc

Một hầm chứa 1,5 tấn tiền cổ, trong đó có một số đồng tiền 2.000 năm tuổi, đã được một người dân làng ở huyện Trường Tử, tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc phát hiện.

Ông Li Lin, một quan chức của Trung tâm Di sản Văn hóa và Du lịch Trường Tử cho biết, khi đang đào rãnh để đặt đường ống dẫn nước sinh hoạt, một người đàn ông ở làng Qianwanhu đã phát hiện ra hầm chứa khoảng 10.000 đồng xu, mỗi đồng xu này có đường kính từ 3 cm đến 1 cm.

Phát hiện 1,5 tấn tiền cổ ở miền Bắc Trung Quốc, chúng là tài sản riêng của các lãnh chúa, hoặc chúng được các ngân hàng tư nhân thời Trung Quốc cổ cất giữ. Ảnh: @China.org.

Ông Li cho biết, "hầm tiền" nằm sâu 1,5 mét dưới lòng đất, với những đồng xu được xếp gọn gàng thành một khối lập phương có chiều dài 1,3m, chiều rộng 0,65m và chiều cao 1m.

Theo ông Li, phần lớn các đồng tiền được đúc vào thời nhà Tống (khoảng năm 960-1.127 SCN), số còn lại được đúc vào thời nhà Hán (năm 206 TCN) và thời nhà Đường (khoảng năm 618-907 SCN).

Nhiều đồng xu còn trong tình trạng tốt, các chữ khắc trên bề mặt vẫn đọc được rõ, trong khi một số khác bị rỉ sét. Đồng xu lớn nhất có đường kính 3cm và nhỏ nhất là 1cm, ông Li cho biết thêm.

Các nhà khảo cổ cho biết, có ba khả năng về danh tính của những đồng tiền này được tìm thấy: chúng là tài sản riêng của các lãnh chúa; hoặc chúng được các ngân hàng tư nhân thời Trung Quốc chôn giấu trong chiến tranh; hoặc chúng thuộc về những người giàu có đã chôn giấu chúng trong chiến tranh nhưng đã quên mất.

Các đồng xu cổ đã được gửi đến cơ quan quản lý di tích văn hóa địa phương bảo tồn, phục chế và trưng bày.