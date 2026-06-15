Giải mã bí ẩn về vật thể rơi từ Mặt trăng và sự sống trên Trái đất



Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Geology, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi nhà khoa học hành tinh Carolyn Crow từ Đại học Colorado ở Boulder (Mỹ) cho biết đã phân tích mảnh thiên thạch Mặt trăng có tên NWA 12593 và tìm ra những dữ liệu quan trọng về thời kỳ sự sống xuất hiện trên Trái đất.

Vào vài tỉ năm đầu tiên trong lịch sử, Trái đất ghi nhận sự xuất hiện của sự sống, bầu khí quyển và đại dương. Thời kỳ đó vẫn còn là bí ẩn lớn bởi quá trình địa chất năng động của hành tinh xanh đã vô tình "xóa sổ" các bằng chứng trên bề mặt.

Nằm kề cận với Trái đất, cùng được tạo nên bởi vật liệu hòa trộn giữa Trái đất sơ khai và hành tinh Theia giả thuyết, Mặt trăng phản ánh gần như chính xác những tác động vũ trụ đối với hành tinh xanh và ảnh hưởng của quá trình đó lên bề mặt.

Nhóm nghiên cứu đã có phát hiện quan trọng về 3 sự kiện khi kiểm tra, phân tích một tảng đá Mặt trăng rơi xuống sa mạc Sahara. Thiên thạch đó có tên Northwest Africa (NWA) 12593.

Mảnh thiên thạch Mặt trăng có tên là Northwest Africa (NWA) 12593 giúp giải mã bí lớn. Ảnh: Crow et al., doi: 10.1130/G54386.1.

Theo nhóm nghiên cứu, sự kiện đầu tiên diễn ra cách đây 3,5 tỉ năm. Đó là một vụ va chạm khủng khiếp đến mức làm nóng chảy bề mặt Mặt trăng thành một hồ dung nham và tạo ra cubic zirconia - khoáng vật chỉ hình thành ở nhiệt độ siêu cao mà chúng ta vẫn dùng làm kim cương nhân tạo.

Sự kiện thứ hai là một vụ va chạm nhỏ hơn sau đó, đập vỡ lớp đá nóng chảy từ vụ va chạm đầu tiên, vốn đã bị ép thành một khối như bê tông. Sự kiện thứ 3 là một vụ va chạm xảy ra gần đây hơn và đã hất tung NWA 12593 về phía Trái đất.

Nhóm nghiên cứu phát hiện dấu vết của vụ va chạm 3,5 tỉ năm tuổi trên Mặt trăng trùng khớp hoàn hảo với các dữ liệu va chạm cùng thời kỳ tìm thấy trên Trái đất và Vesta - tiểu hành tinh lớn thứ tư trong vành đai tiểu hành tinh.

Việc cả 3 thiên thể cùng ghi nhận một mốc thời gian va chạm là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Phát hiện này chứng minh đây là giai đoạn hệ Mặt trời dịch chuyển từ thời kỳ hình thành hành tinh (va chạm liên tục) sang thời kỳ va chạm rải rác do sự tan rã của các tiểu hành tinh.

Trên Trái đất, bằng chứng hóa thạch rõ ràng đầu tiên của sự sống xuất hiện là vào khoảng 3,5 tỉ năm trước. Điều này nghĩa là sự sống đang bắt đầu hình thành, trỗi dậy và tiến hóa ngay trước hoặc trong chính giai đoạn xảy ra vụ va chạm khổng lồ này. Các chuyên gia hy vọng những nghiên cứu tiếp theo sẽ giúp làm sáng tỏ quá trình sự sống sinh sôi, phát triển trên Trái đất trong những giai đoạn sau.