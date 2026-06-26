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Geely EX5 2027 nâng cấp - tăng sức mạnh, thêm dẫn động cầu sau

Nguyễn Chung

Dù ngoại hình chỉ nâng cấp nhẹ, Geely EX5 2027 tại Trung Quốc lại có những cải tiến về vận hành khi chuyển sang cấu hình dẫn động cầu sau và tăng công suất.

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Tại Việt Nam, Geely EX5 hiện được trang bị hệ dẫn động cầu trước với động cơ điện có công suất 214 mã lực. Trong khi đó, phiên bản mới tại Trung Quốc – nơi xe được bán dưới tên gọi Geely Galaxy E5 – chuyển sang hệ dẫn động cầu sau cùng mô-tơ điện đơn mạnh hơn, cho công suất lên tới 328 mã lực.
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Việc mẫu xe SUV Geely Galaxy E5 2027 của Trung Quốc chuyển sang hệ dẫn động cầu sau được xem là thay đổi lớn nhất trên phiên bản nâng cấp, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng tăng tốc cũng như cảm giác lái.
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Về thiết kế, Geely chỉ tinh chỉnh nhẹ phần đầu xe với cản trước mới. Hốc gió hai bên được mở rộng hơn, thanh chia gió phía dưới nổi bật hơn và bổ sung hệ thống cửa gió khí động học chủ động nhằm tối ưu hiệu suất vận hành.
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Các chi tiết ở phía sau như cản sau, đèn hậu và cụm đèn trước gần như không thay đổi. Tuy nhiên, việc thiết kế lại cản trước khiến chiều dài tổng thể tăng thêm 21 mm, đạt 4.636 mm, trong khi chiều dài cơ sở 2.750 mm và chiều cao 1.670 mm được giữ nguyên.
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Một thay đổi đáng chú ý khác là tay nắm cửa. Theo quy định mới tại Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2027, các mẫu xe phải sử dụng tay nắm cửa vật lý đáp ứng tiêu chuẩn thoát hiểm khẩn cấp. Vì vậy, Geely đã thay thế tay nắm cửa ẩn trước đây bằng thiết kế tay nắm nổi truyền thống.
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Ở mảng công nghệ, phiên bản nâng cấp tại Trung Quốc còn được bổ sung cảm biến LiDAR phía trên kính lái, cùng các camera mới ở hai bên và phía sau. Hệ thống này hỗ trợ nền tảng lái bán tự động G-Pilot H5, cho phép xe vận hành với tính năng hỗ trợ lái nâng cao trên cả đường cao tốc lẫn đường đô thị tại Trung Quốc.
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Theo thông tin trong hồ sơ, Geely EX5 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.636 x 1.920 x 1.670 mm và chiều dài cơ sở 2.750 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 21 mm. Hiện Geely chưa công bố liệu các nâng cấp về hệ truyền động và công nghệ trên bản Trung Quốc có được áp dụng cho các thị trường quốc tế hay không.
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Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Geely EX5 đã đạt doanh số 24.150 xe tại thị trường nội địa trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2026. Mẫu xe này cũng đóng vai trò tiên phong trong chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế của thương hiệu Geely. Geely EX5 hiện đang được bán ở thị trường Việt Nam với cả phiên bản thuần điện và hybrid sạc điện (PHEV).
Video: Giới thiệu mẫu xe Geely EX5 EM-i thế hệ mới.
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