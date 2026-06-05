Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

[GALLERY] Nokia 200 4G giá 700.000 đồng gây sốt, cháy hàng sau 2 ngày

Thiên Trang (TH)

Dù không camera, không Wi-Fi hay AI, Nokia 200 4G vẫn tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi bán hết sạch chỉ sau 2 ngày mở đặt hàng với giá khoảng 700.000 đồng.

no-1.png
Nokia vừa khiến thị trường công nghệ bất ngờ khi mẫu điện thoại phím bấm Nokia 200 4G nhanh chóng cháy hàng chỉ sau hai ngày mở bán tại Trung Quốc, cho thấy sức hút đặc biệt của dòng điện thoại phổ thông trong thời đại smartphone và trí tuệ nhân tạo đang thống trị mọi lĩnh vực.
no-2.png
Điều đáng chú ý là Nokia 200 4G gần như đi ngược hoàn toàn xu hướng công nghệ hiện nay khi không được trang bị camera sau, không hỗ trợ Wi-Fi, không tích hợp AI và chỉ sở hữu màn hình 2,4 inch cùng bàn phím T9 truyền thống, nhưng vẫn thu hút lượng lớn người dùng đặt mua ngay khi ra mắt.
no-3.png
Với mức giá chỉ 199 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 700.000 đồng, Nokia 200 4G trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn sở hữu một thiết bị liên lạc đơn giản, bền bỉ và tránh xa sự xao nhãng từ mạng xã hội, video ngắn hay các ứng dụng giải trí tiêu tốn thời gian.
no-4.png
Theo thông tin từ Nokia Mobile, toàn bộ lô hàng đầu tiên gồm hàng nghìn thiết bị đã được bán sạch trên cửa hàng trực tuyến chính thức, buộc nhà máy phải tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng Trung Quốc.
no-5.png
Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Nokia 200 4G là tính năng HMD Micro Chat, cho phép người dùng điện thoại Nokia kết nối và nhắn tin với người dùng WeChat thông qua nền tảng mini-program, tạo nên trải nghiệm giao tiếp độc đáo giữa điện thoại phổ thông và hệ sinh thái smartphone hiện đại.
no-6.png
Bên cạnh yếu tố hoài niệm, Nokia 200 4G còn ghi điểm nhờ độ bền cao với bàn phím cơ học có tuổi thọ lên tới 300.000 lần nhấn, cổng USB chịu được khoảng 10.000 lần cắm rút và giắc tai nghe có độ bền khoảng 3.000 lần sử dụng, vượt xa nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng hiện nay.
no-7.png
Các chuyên gia nhận định thành công của Nokia không đến từ việc chạy đua cấu hình hay công nghệ mới mà nằm ở khả năng duy trì bản sắc thương hiệu, khi hãng tiếp tục tập trung vào những giá trị cốt lõi như độ bền, sự đơn giản và trải nghiệm liên lạc ổn định vốn đã làm nên tên tuổi trong nhiều thập kỷ qua.
no-8.png
Sự kiện Nokia 200 4G cháy hàng chỉ sau hai ngày mở bán cho thấy giữa làn sóng AI và smartphone cao cấp, vẫn tồn tại một nhóm khách hàng lớn yêu thích những thiết bị tối giản, bền bỉ và mang đậm dấu ấn hoài niệm, giúp Nokia tiếp tục giữ vị thế đặc biệt trên thị trường công nghệ toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Trời nồm khó chịu, 4 máy hút ẩm công suất lớn dưới 8 triệu đáng cân nhắc cho gia đình.
bài liên quan
#Nokia 200 4G #bán chạy #điện thoại phổ thông #Trung Quốc #hoài niệm #độ bền
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top