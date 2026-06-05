[GALLERY] Nokia 200 4G giá 700.000 đồng gây sốt, cháy hàng sau 2 ngày

Công nghệ chỉnh sửa gene phôi người của Đại học Columbia đạt bước tiến mới Nghiên cứu của Columbia giới thiệu kỹ thuật chỉnh sửa gene phôi người an toàn, chính xác hơn nhờ công nghệ base editing, mở đường cho ứng dụng y học.

Đằng sau thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Lebanon Israel và Lebanon nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên, với mục tiêu tiến tới cuộc đàm phán hòa bình toàn diện dự kiến diễn ra trong tháng này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam - đề xuất xe bán tải 3,5 tấn lưu thông như ôtô con Cục Đăng kiểm vừa kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ sửa đổi nghị định để cho phép xe bán tải có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ôtô con.

NATO thực nghiệm khả năng đưa UAV vào chiến đấu ở Bắc Cực Các lực lượng NATO sử dụng drone quan sát và tấn công, tăng cường khả năng thu thập thông tin và chiến thuật trong môi trường băng giá.

Khai thác tiểu hành tinh giúp xây dựng thành phố trên sao Hỏa Bằng cách khai thác các tiểu hành tinh gần Trái Đất, một "chuỗi cung ứng không gian" có thể được thiết lập để hỗ trợ căn cứ trên sao Hỏa, không cần vận chuyển vật liệu xây dựng và nhiên liệu từ Trái Đất.

Máy bay chiến đấu mới của NATO nâng cao khả năng phòng thủ khu vực Bắc Cực Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.

BYD Atto 3 Evo 2026 sắp ra mắt Đông Nam Á, lăn bánh 510 km/sạc Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.

Tận mục GAC GS3 Emzoom sắp mở bán Việt Nam, chạy 5,9 lít xăng /100km Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.

TikTok sắp làm ôtô, cuộc chơi xe điện ngày càng nóng ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?