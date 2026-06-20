[GALLERY] EVKey bản mới bị Windows Defender cảnh báo virus, tác giả lên tiếng

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GS.VS Vũ Tuyên Hoàng - Người hùng Nông nghiệp Việt Nam Là nhà nông học xuất sắc, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng đã góp phần đưa đất nước từ thiếu lương thực trở thành cường quốc xuất khẩu gạo.

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Giao diện não - máy tính giúp người liệt nặng nói lưu loát Một người đàn ông gần như không còn khả năng cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đã có thể "nói chuyện" theo ý mình nhờ một thiết bị cấy ghép não thử nghiệm.

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Cúp máy ngay khi nghe những nội dung này để tránh sập bẫy lừa đảo Mạo danh công an, ngân hàng để đe dọa hoặc tung chiêu trúng thưởng, hoàn tiền, các đối tượng lừa đảo đang khiến nhiều người mất hàng trăm triệu đồng.

Mục sở thị Honda Prelude phiên bản đặc biệt giá hơn 1 tỷ đồng Honda tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của dòng Prelude bằng việc ra mắt Prelude Limited Edition. Xe có giá 6.306.300 yên (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

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