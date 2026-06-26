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[GALLERY] Điện thoại không rơi vẫn nứt kính, thủ phạm gây sốc ít ai ngờ

Thiên Trang (TH)

Nhiều người thắc mắc vì sao điện thoại không hề rơi nhưng kính cường lực vẫn nứt vỡ. Nguyên nhân lại đến từ một thói quen rất phổ biến hàng ngày.

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Điện thoại không rơi, không va đập mạnh nhưng kính cường lực vẫn liên tục nứt vỡ là tình trạng khiến nhiều người dùng cảm thấy khó hiểu và tốn kém chi phí thay thế trong thời gian ngắn. Không ít người cho rằng nguyên nhân xuất phát từ chất lượng kính dán kém hoặc sản phẩm không chính hãng, tuy nhiên các kỹ thuật viên sửa chữa cho biết thủ phạm thực sự lại đến từ những thói quen sử dụng tưởng như hoàn toàn vô hại trong cuộc sống hằng ngày.
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Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là việc để điện thoại trong túi quần khi dắt hoặc xoay trở xe máy tại những khu vực chật hẹp như bãi gửi xe, tầng hầm chung cư hay các con ngõ nhỏ. Khi người dùng cúi người, xoay hông hoặc dùng lực để kéo đẩy xe, chiếc điện thoại bị ép chặt giữa cơ thể và các bề mặt cứng, tạo nên áp lực liên tục lên màn hình và lớp kính bảo vệ.
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Mặc dù lực tác động này không đủ mạnh để gây hư hỏng ngay lập tức như một cú rơi trực tiếp, nhưng việc chịu nén lặp đi lặp lại trong thời gian dài có thể khiến kính cường lực xuất hiện các vết nứt siêu nhỏ. Những tổn thương này thường khó phát hiện bằng mắt thường nhưng sẽ dần lan rộng và dẫn đến hiện tượng nứt vỡ toàn bộ bề mặt kính.
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Theo các chuyên gia sửa chữa điện thoại, mép và viền kính luôn là những khu vực dễ tổn thương nhất vì đây là nơi chịu nhiều tác động cơ học trong quá trình sử dụng. Chỉ cần xuất hiện một vết nứt nhỏ ở góc cạnh, áp lực phát sinh từ việc bỏ điện thoại trong túi quần chật cũng có thể khiến cấu trúc kính nhanh chóng bị phá vỡ.
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Bên cạnh thói quen dắt xe máy, chất lượng của miếng dán cường lực và kỹ thuật dán cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của sản phẩm. Nếu kính không ôm sát màn hình, xuất hiện bọt khí hoặc có khoảng hở giữa lớp dán và màn hình gốc, lực ép sẽ bị tập trung vào một điểm thay vì phân tán đều, làm tăng nguy cơ nứt vỡ dù chỉ chịu áp lực nhỏ.

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Trong nhiều trường hợp, người dùng liên tục thay kính cường lực nhưng vẫn gặp tình trạng nứt vỡ bởi nguyên nhân gốc rễ không nằm ở sản phẩm mà đến từ cách sử dụng hàng ngày. Thậm chí, nếu không sử dụng kính bảo vệ, những lực ép âm thầm này còn có thể tác động trực tiếp lên màn hình zin, khiến chi phí sửa chữa tăng lên đáng kể.
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Ngoài ra, việc để điện thoại chung với chìa khóa, bật lửa hoặc các vật dụng kim loại trong cùng một ngăn túi cũng là sai lầm phổ biến của nhiều người. Các vật cứng này liên tục cọ xát khi di chuyển, tạo ra những vết xước nhỏ và hình thành các điểm tì lực nguy hiểm trên bề mặt kính, khiến khả năng nứt vỡ tăng cao hơn theo thời gian.
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Để bảo vệ thiết bị hiệu quả, người dùng nên lấy điện thoại ra khỏi túi quần trước khi dắt xe máy, hạn chế để chung với các vật sắc cứng và thường xuyên kiểm tra tình trạng kính cường lực. Nếu phát hiện dấu hiệu nứt mẻ ở góc hoặc viền kính, việc thay thế sớm sẽ giúp giảm nguy cơ hư hỏng màn hình và tránh những khoản chi phí sửa chữa không đáng c
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