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[GALLERY] Bất ngờ trước khả năng tác chiến hợp đồng hiện đại của Triều Tiên

Lê Quang

Cuộc tập trận bắn đạn thật của Triều Tiên hé lộ bước tiến đáng chú ý trong tác chiến lấy mạng làm trung tâm, với sự phối hợp giữa xe tăng, pháo binh và UAV.

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Theo các chuyên gia quân sự, cuộc tập trận quy mô lớn của Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào giữa tháng 3/2026 cho thấy những bước tiến đáng kể, trong khả năng tác chiến hợp đồng và tác chiến lấy mạng làm trung tâm, được đánh giá có thể nâng cao đáng kể năng lực tấn công của lực lượng này.
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Các nguồn tin quân sự cho biết, cuộc diễn tập được tổ chức nhằm giúp binh sĩ làm quen với mệnh lệnh phối hợp và các phương thức tác chiến trong các chiến dịch tấn công của đơn vị chiến thuật, đặc biệt trong môi trường chiến đấu cường độ cao.
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Trọng tâm của cuộc tập trận là sự phối hợp giữa xe tăng và bộ binh trong nhiệm vụ xuyên phá và chiếm giữ các tuyến phòng thủ chống tăng của đối phương, vốn được hai miền Triều Tiên xây dựng dày đặc trên bán đảo Triều Tiên.
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Trong kịch bản diễn tập, nhiều loại máy bay không người lái tấn công được sử dụng để đánh vào sở chỉ huy và các vị trí hỏa lực chống tăng, dựa trên dữ liệu trinh sát truyền về theo thời gian thực.
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Các cuộc tấn công bằng đạn dược dẫn đường và hỏa lực pháo binh cũng được triển khai đồng thời nhằm tạo điều kiện cho lực lượng xe tăng và bộ binh tiến công, mô phỏng một đòn tấn công phối hợp nhiều tầng hỏa lực.
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Cuộc tập trận đặc biệt nhấn mạnh khả năng của các đơn vị Triều Tiên trong việc triển khai mô hình “tổ hợp trinh sát - tấn công”, nơi thông tin tình báo, hỏa lực và lực lượng cơ động được kết nối trong cùng một mạng tác chiến.
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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhận định các đơn vị chiến thuật đã tăng cường đáng kể huấn luyện thực hành theo kịch bản sát thực tế, với việc chia sẻ thông tin chiến trường theo thời gian thực giữa các lực lượng tham gia.
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Trong một nội dung diễn tập, các đơn vị xe bọc thép đã phóng loạt tên lửa chống tăng nhằm vào mục tiêu giả định, cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho lực lượng tấn công tiến lên.
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Đồng thời, các đơn vị tấn công hậu phương triển khai phục kích để tiêu diệt máy bay không người lái và trực thăng đối phương, trước khi nhanh chóng chiếm giữ các vị trí hỏa lực và tuyến phòng thủ chiến thuật.
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Theo truyền thông Triều Tiên, hoạt động của các tiểu đơn vị này đóng vai trò then chốt trong việc mở đường cho lực lượng xe tăng và bộ binh tiến công, trong đó các xe bọc thép chở quân thể hiện vai trò đặc biệt nổi bật.
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Một điểm nhấn đáng chú ý của cuộc tập trận là sự xuất hiện của xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Chonma-20, lần đầu tiên được công bố trong một hoạt động huấn luyện quy mô lớn.
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Theo KCNA, xe tăng này được đánh giá cao về hỏa lực, khả năng cơ động và mức độ bảo vệ giáp, đồng thời được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động có thể đánh chặn các mối đe dọa chống tăng.
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Trong kịch bản diễn tập, Chonma-20 được cho là đã đánh chặn toàn bộ các tên lửa chống tăng và máy bay không người lái tấn công từ nhiều hướng khác nhau, cho thấy khả năng bảo vệ đáng chú ý của hệ thống phòng thủ.
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Hệ thống điều khiển hỏa lực trên mẫu xe tăng mới cũng được cho là được tối ưu hóa cho tác chiến hợp đồng hiện đại, vượt trội so với các mẫu xe tăng Triều Tiên trước đây vốn vẫn sử dụng công nghệ từ thời Chiến tranh Lạnh.
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Cuộc tập trận có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol và Tổng tham mưu trưởng Ri Yong Gil, cho thấy tầm quan trọng của chương trình huấn luyện trong chiến lược quân sự của Bình Nhưỡng.
Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/nkorea-major-advances-network-centric-combined-arms
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