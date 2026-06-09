[GALLERY] Asus kỷ niệm 20 năm Xbox Ally với gói nâng cấp từ Computex

Bên cạnh những mẫu card đồ họa, linh kiện và màn hình mới, gian hàng ASUS ROG tại Computex 2026 cũng trưng bày nhiều sản phẩm đáng chú ý thuộc các nhóm laptop gaming và máy chơi game cầm tay. Trong số đó, ROG Strix SCAR 18 thế hệ mới cùng loạt thiết bị thuộc hệ sinh thái Xbox Ally là những cái tên thu hút nhiều sự quan tâm.

Một trong những sản phẩm nổi bật nhất tại gian hàng là ROG Strix SCAR 18 phiên bản 2026. Đây hiện là mẫu laptop gaming cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của ASUS ROG. Điểm đáng chú ý nằm ở màn hình Mini-LED đạt chuẩn ROG Nebula HDR với độ phân giải 4K và tần số quét 240Hz.

Về cấu hình, máy được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus cùng GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Tổng công suất hệ thống đạt 320W, hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc laptop có thể xử lý đồng thời các tác vụ gaming, sáng tạo nội dung và AI. ASUS cũng lần đầu tích hợp công nghệ ROG Nebula ELMB trên dòng SCAR.

Một số mẫu laptop gaming khác cũng được ASUS ROG trưng bày bao gồm ROG Zeyphyrus Duo nổi bật với 2 màn hình cùng ROG Zephyrus G14 và G16.

Bên cạnh laptop, ASUS cũng dành một khu vực đáng kể cho dòng máy chơi game cầm tay. Đây là bộ sản phẩm ROG Xbox Ally X20 Bundle được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập ASUS ROG (2006 - 2026)

Bộ sản phẩm bao gồm máy chơi game cầm tay ROG Xbox Ally X20 và kính thực tế tăng cường ROG XREAL R1 Edition 20. Chiếc Ally X20 sở hữu màn hình Nebula HDR OLED kích thước 7,4 inch cùng vi xử lý AMD Ryzen AI Z2 Extreme.

ASUS cho biết thiết bị hỗ trợ Auto SR Upscaling cũng như chế độ Xbox Mode, cho phép truy cập Game Pass, Steam, Battle.net và nhiều nền tảng chơi game PC khác từ một giao diện thống nhất.

Một sản phẩm khác nhận được nhiều sự chú ý tại gian hàng là chiếc ROG Xbox Ally X phiên bản Cyberpunk 2077.

Đây là dự án hợp tác giữa ASUS, CD Projekt Red và đội modder AK Mod. Thay vì chỉ thay đổi màu sắc bên ngoài, toàn bộ thiết kế của thiết bị được tùy biến theo phong cách của thế giới Cyberpunk 2077 với lớp sơn nhiều tầng, các chi tiết phong hóa thủ công và tông màu vàng neon đặc trưng.

Đi kèm thiết bị còn có phần đế trưng bày lấy cảm hứng từ cánh tay cơ khí của Johnny Silverhand. ASUS cho biết đây là sản phẩm trưng bày đặc biệt và hiện chưa có kế hoạch thương mại hóa.

Ngoài các sản phẩm đã hoàn thiện, ASUS cũng hé lộ một concept (mẫu thử nghiệm) thú vị dành cho thế hệ Ally tương lai.

Concept Ally với tay cầm có thể thay đổi.

Ý tưởng này cho phép thay đổi hoặc tháo rời phần tay cầm hai bên thông qua cơ chế nam châm gắn kết nhanh. Nhờ đó, người dùng có thể thay thế các kiểu tay cầm khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng hoặc phong cách cá nhân.

Theo chia sẻ từ ASUS, đây mới chỉ là concept và chưa xuất hiện trên bất kỳ sản phẩm thương mại nào. Tuy nhiên, hãng cho biết công nghệ này hoàn toàn có thể được cân nhắc đưa lên các thế hệ Ally trong tương lai.

Dù còn ở giai đoạn ý tưởng, đây là một trong những điểm nhấn thú vị tại gian hàng ROG năm nay, cho thấy ASUS đang tìm kiếm thêm những hướng phát triển mới cho dòng máy chơi game cầm tay bên cạnh các nâng cấp về hiệu năng phần cứng.

Ngắm phiên bản đặc biệt ROG Xbox Ally X Cyberpunk 2077.