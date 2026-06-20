Cứu bệnh nhân chạy thận mắc nhồi máu cơ tim cấp

Bà L.T.H. (75 tuổi, phường Hàm Rồng) được chẩn đoán bệnh thận giai đoạn cuối và duy trì lọc máu chu kỳ hơn 2 năm tại Khoa Thận Nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Thời điểm phát hiện bệnh, chỉ số ure máu của bà lên tới 49 mmol/L, thuộc ngưỡng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ đột tử.

Ngày 6/6/2026, xuất hiện cảm giác tức ngực, khó thở tại nhà, bà chủ động đến bệnh viện để lọc máu như thường lệ. Tuy nhiên, khác với những lần trước, triệu chứng khó thở không cải thiện sau khi kết thúc phiên lọc máu.

Lo ngại tình trạng sức khỏe diễn biến bất thường, bà xin nhập viện theo dõi.

Đến tối cùng ngày, người bệnh xuất hiện mệt nhiều hơn, đau ngực tăng dần, kèm các cơn đau dữ dội vùng mũi ức. Với các biểu hiện ban đầu khá giống tình trạng suy thận kèm tổn thương hô hấp, bà được tiếp nhận điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa & Hô hấp với chẩn đoán ban đầu là viêm phổi và tràn dịch màng phổi hai bên.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu (EF) chỉ còn 40%, nồng độ men tim Troponin tăng cao bất thường. Bệnh nhân được xác định mắc nhồi máu cơ tim cấp, suy tim phân suất tống máu giảm, tăng huyết áp và tràn dịch màng phổi hai bên trên nền bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ.

Bệnh nhân được chỉ định can thiệp động mạch vành cấp cứu, đặt 1 stent mạch vành kết hợp điều trị nội khoa đa chuyên khoa.

BSCKI Nguyễn Văn Công, Trưởng khoa Nội Tim mạch cho biết, cái khó nhất của ca bệnh này là sự 'đánh lừa' về mặt lâm sàng. Bệnh nhân suy thận lâu năm vốn dĩ đã quen với cảm giác mệt mỏi, hụt hơi khi dịch ứ, nên khi trái tim phát tín hiệu cầu cứu bằng những cơn khó thở, họ thường chủ quan bỏ qua hoặc chỉ nghĩ đến việc đi lọc máu bù.

Ngay cả chỉ số men tim của bệnh nhân lúc đó tăng cao cũng rất dễ bị nhầm lẫn là do suy thận làm giảm đào thải.

Khi quyết định đặt stent, các bác sĩ phải chạy đua từng phút, bởi một cơ thể chạy thận chu kỳ lâu năm thì hệ mạch máu đã xơ vữa rất nặng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được duy trì lịch lọc máu 3 lần/tuần, đồng thời cân đối chặt chẽ với quá trình phục hồi chức năng tim và phổi nhằm hạn chế nguy cơ quá tải tuần hoàn.

Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Tràn dịch màng phổi đã hết hoàn toàn, các cơn đau ngực và khó thở không còn xuất hiện, huyết áp cùng các chỉ số sinh tồn trở về ngưỡng an toàn.

BSCKI Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, bệnh thận mạn và bệnh tim mạch có mối liên quan chặt chẽ. Khi chức năng thận suy giảm kéo dài, hệ mạch máu cũng dần tổn thương, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim và đột quỵ.

Người bệnh thận mạn nên tầm soát tim mạch định kỳ, tuân thủ chế độ ăn giảm muối, kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể, duy trì vận động phù hợp và tái khám đúng lịch hẹn để phát hiện sớm các biến cố tim mạch nguy hiểm.

Người bệnh đang lọc máu chu kỳ cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu:

• Đau ngực hoặc tức ngực, dù mức độ nhẹ.

• Khó thở không cải thiện sau lọc máu.

• Mệt mỏi bất thường, khác với các triệu chứng thường ngày.

• Hồi hộp, đánh trống ngực hoặc giảm khả năng gắng sức.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt: