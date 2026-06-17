Chuyện tình đặc biệt của nữ giám đốc và chồng Israel kém 5 tuổi

Tin nhắn bị bỏ qua mở đầu cho chuyện tình xuyên biên giới

Phan Thị Hồng Nhung (sinh năm 1991), hiện là giám đốc một phòng khám thẩm mỹ tại Hà Nội. Chồng cô là Eliya Sabri, doanh nhân người Israel từng sinh sống và làm việc tại Việt Nam trước khi cả hai kết hôn.

Theo Znews, cơ duyên của họ bắt đầu từ mạng xã hội khi Eliya chủ động nhắn tin làm quen. Tuy nhiên, Hồng Nhung không phản hồi vì cho rằng tin nhắn từ một người đàn ông nước ngoài xa lạ có thể là trò đùa hoặc lừa đảo.

Một tuần sau, Eliya tiếp tục liên lạc và ngỏ ý mời cô đi cà phê nhưng vẫn bị từ chối. Hồng Nhung cho rằng buổi gặp đầu tiên nên diễn ra trong một không gian lãng mạn với hoa, nến và một bữa tối chỉn chu.

Khi biết cô thích một buổi hẹn như vậy, Eliya lập tức thay đổi kế hoạch, chuẩn bị một bữa tối với hoa và nến đúng như điều cô hình dung cho lần gặp đầu tiên. Cuộc gặp bắt đầu từ 18h nhưng kéo dài đến gần nửa đêm khi cả hai mải mê trò chuyện đến mức không nhận ra nhà hàng sắp đóng cửa.

Cặp đôi Việt - Israel chênh nhau 5 tuổi. Ảnh: Arttimes.

Từng nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay

Trong thời gian tìm hiểu, Hồng Nhung và Eliya không ít lần tranh cãi gay gắt bởi cả hai đều có cá tính mạnh và quan điểm riêng. Có thời điểm, họ mệt mỏi đến mức nghĩ tới chuyện chia tay.

Dẫu vậy, mỗi khi mâu thuẫn lên cao, Eliya thường là người chủ động làm hòa trước. Không phải vì cho rằng mình hoàn toàn sai, mà bởi anh không muốn đánh mất người phụ nữ mình yêu.

Theo Arttimes, Hồng Nhung cho biết mỗi khi cãi vã, Eliya luôn nhắc bản thân rằng dù giận đến đâu cũng phải nhớ đó là người mình yêu. Anh từng nói với cô rằng không muốn mất cô và không muốn cuộc sống thiếu vắng người mình yêu thương. Vì thế, anh thường chọn cách hạ cái tôi xuống trước để giữ gìn mối quan hệ.

Về phía mình, chị cũng dần học cách tiết chế cái tôi, nhìn lại bản thân thay vì chỉ chờ đối phương nhận lỗi.

“Mặc dù anh là người xin lỗi nhưng tôi vẫn tự kiểm điểm lại bản thân, xem mình cư xử như thế đã đúng hay chưa. Cũng có lúc tôi xin lỗi anh, nhưng là lúc cả hai đã vui vẻ lại rồi, chứ không phải lúc cãi nhau”, cô chia sẻ.

Cùng vượt qua áp lực tài chính

Sau một thời gian gắn bó, cặp đôi phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc khi các khoản đầu tư chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Hồng Nhung cho biết, có giai đoạn cả hai phải thắt chặt chi tiêu, nhiều đêm mất ngủ vì áp lực tài chính. Thậm chí, có lúc họ chỉ ăn tạm một gói mì rồi tiếp tục làm việc đến khuya.

Tuy nhiên, chính những thử thách đó giúp cả hai trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và ứng xử.

Lời cầu hôn của Eliya cũng diễn ra trong hoàn cảnh rất đời thường. Trong một lần ở bên nhau, anh bất ngờ hỏi bạn gái có đồng ý kết hôn hay không và hứa sẽ tổ chức một đám cưới trọn vẹn khi điều kiện cho phép.

Sau đó, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi theo phong tục Việt Nam trước khi tiến tới hôn lễ.

Lễ ăn hỏi của chị Nhung diễn ra vào tháng 1/2026. Ảnh: Arttimes.

Hôn nhân ngọt ngào với những nguyên tắc riêng

Theo Vietnamnet, trong cuộc sống gia đình, Eliya là người đảm nhận việc nấu nướng. Anh thích vào bếp và cảm thấy hạnh phúc khi thấy vợ thưởng thức những món ăn mình chuẩn bị.

Để giữ gìn hạnh phúc, cặp đôi đặt ra những nguyên tắc riêng. Hồng Nhung cho biết, hai vợ chồng luôn cố gắng bắt đầu ngày mới bằng tâm trạng tích cực và không bao giờ đi ngủ khi vẫn còn giận nhau.

“Dù cãi nhau lớn đến đâu thì trước khi đi ngủ, một trong hai người sẽ chủ động làm hòa trước”, chị chia sẻ.

Eliya và Hồng Nhung là cặp đôi trai tài gái sắc. Ảnh: Znews.

Bên cạnh đó, khác biệt văn hóa cũng mang đến không ít tình huống thú vị. Trong một lần sang Israel thăm gia đình chồng, Hồng Nhung chủ động bắt tay mọi người theo thói quen giao tiếp. Tuy nhiên, hành động này khiến một thành viên trong gia đình chồng bất ngờ.

Eliya sau đó giải thích rằng ở quê hương anh có những quy tắc tôn giáo và văn hóa riêng, trong đó đàn ông đã kết hôn không được chạm vào phụ nữ khác.

Trên hành trình chung sống, cả hai dần học cách tôn trọng và hòa mình vào thế giới của nhau. Hồng Nhung đồng hành cùng chồng trong những dịp lễ quan trọng của người Do Thái, còn Eliya cũng luôn hiện diện trong các dịp lễ chùa, giỗ chạp của gia đình vợ.