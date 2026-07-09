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Chi tiết Mercedes-AMG G63 Mirage Edition siêu sang, giới hạn 35 xe

Nguyễn Chung

Mercedes-Benz vừa ra mắt bản đặc biệt Mercedes-AMG G63 Mirage Edition, được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông.

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Mercedes-AMG G63 Mirage Edition được sản xuất giới hạn chỉ 35 chiếc và phân phối độc quyền tại thị trường Trung Đông. Mẫu SUV này lấy cảm hứng từ hiện tượng "ảo ảnh sa mạc" và được phát triển dành riêng cho nhóm khách hàng yêu thích những chiếc SUV hạng sang mang đậm dấu ấn cá nhân.
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Thị trường Trung Đông từ lâu đã là mảnh đất cho các dòng SUV cỡ lớn, với những cái tên quen thuộc như Toyota Land Cruiser luôn nằm trong nhóm xe được ưa chuộng. Chính vì vậy, việc Mercedes-Benz tung ra một phiên bản G-Class đặc biệt dành riêng cho khu vực này không phải là điều quá bất ngờ.
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Điểm nhấn của mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Mirage Edition nằm ở lớp sơn ngoại thất Manufaktur Made to Measure Verde Silver Magno, có khả năng thay đổi sắc độ tùy theo ánh sáng, góc nhìn và chuyển động của xe.
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Gói độ Manufaktur Made to Measure Verde Silver Magno chính hãng này được xem là một phần trong chương trình cá nhân hóa cao cấp Manufaktur Made to Measure của Mercedes-Benz, tương tự dịch vụ Tailor Made của Ferrari.
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Bên cạnh màu sơn độc đáo, phiên bản giới hạn này còn sở hữu nhiều chi tiết riêng biệt như bộ mâm AMG rèn 22 inch màu Tech Gold, ốp bánh dự phòng khắc dòng chữ "1 of 35", nội thất màu Platinum White và tay nắm trước dành cho hành khách được khắc tên phiên bản đặc biệt.
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Bên trong nội thất, Mercedes-AMG G63 Mirage Edition toát lên vẻ sang trọng, đẳng cấp, đặc biệt gây ấn tượng với ghế ngồi bọc da 2 tông màu. Xe có bệ cần số và thành cửa làm từ sợi carbon, àn hình trung tâm cỡ lớn kéo dài, cửa gió điều hòa vẫn theo phong cách turbine.
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Dù mang diện mạo khác biệt, G63 Mirage Edition không có thay đổi về mặt vận hành. Xe tiếp tục sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, tương tự mẫu AMG G63 tiêu chuẩn. Đây cũng là dòng động cơ đang được sử dụng trên một số mẫu xe hiệu suất cao khác, trong đó có Aston Martin DB12.
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Với hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo liên kết 5 điểm phía sau, G63 Mirage Edition được đánh giá là có khả năng off-road tốt hơn. hêm vào đó, người lái còn có thể sử dụng chức năng Dynamic Select ở cụm điều khiển để tùy chọn chế độ lái Slippery/ Comfort/ Sport/ Sport+/ Individual...
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Việc chỉ sản xuất 35 chiếc cùng hàng loạt chi tiết cá nhân hóa khiến Mercedes-AMG G63 Mirage Edition trở thành một mẫu xe có tính sưu tầm cao, dù không được nâng cấp về sức mạnh. Hiện mức giá của mẫu xe SUV hạng sang phiên bản giới hạn này vẫn còn là 1 ẩn số.
Video: Giới thiệu Mercedes-AMG G63 Mirage Edition bản đặc biệt.
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