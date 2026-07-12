Cầy vòi mốc - thú rừng ăn thịt nhưng mê trái cây

Cầy vòi mốc (Paguma larvata), còn gọi là cầy hương mặt ngựa hay cầy vòi mặt trắng, là một loài thú ăn thịt thuộc họ Cầy (Viverridae). Chúng phân bố rất rộng, từ dãy Himalaya qua Trung Quốc, Đông Nam Á đến Đài Loan và nhiều đảo trong khu vực. Tại Việt Nam, cầy vòi mốc sinh sống ở nhiều kiểu rừng khác nhau, từ rừng thường xanh đến rừng núi đá vôi, đôi khi còn xuất hiện gần khu dân cư hoặc các vùng trồng cây ăn quả.

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Điểm dễ nhận biết nhất của loài này là khuôn mặt với những mảng lông trắng và đen tương phản như đang đeo một chiếc mặt nạ. Thân hình thon dài, đuôi rậm gần bằng chiều dài cơ thể và đôi chân khỏe giúp chúng leo cây rất linh hoạt. Ban ngày, cầy vòi mốc thường nghỉ trong hốc cây, hang đá hoặc những tán lá rậm; đến đêm mới bắt đầu hành trình kiếm ăn.

Dù thuộc bộ Ăn thịt (Carnivora), cầy vòi mốc thực chất là loài ăn tạp. Thực đơn của chúng rất phong phú, gồm quả chín, chim nhỏ, trứng, côn trùng, ếch nhái, động vật gặm nhấm và đôi khi cả xác động vật. Ở nhiều khu rừng nhiệt đới, trái cây chiếm tỷ lệ đáng kể trong khẩu phần, đặc biệt vào mùa cây kết quả. Chính vì vậy, cầy vòi mốc đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống. Sau khi ăn quả, chúng mang hạt đi xa rồi thải ra cùng phân, góp phần giúp nhiều loài cây mở rộng phạm vi phân bố.

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Khả năng thích nghi là một trong những điểm mạnh nhất của Paguma larvata. Loài này có thể sinh sống từ vùng núi cao hơn 3.000 mét đến các khu vực đồng bằng, miễn là còn nơi trú ẩn và nguồn thức ăn. Nhờ sự linh hoạt trong chế độ ăn và tập tính, chúng vẫn tồn tại ở nhiều nơi mà các loài thú rừng khác đã suy giảm.

Tuy nhiên, cầy vòi mốc cũng từng thu hút sự chú ý của giới khoa học vì liên quan đến dịch bệnh. Trong đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp nặng (SARS) năm 2002–2003, virus SARS-CoV được phát hiện trên một số cá thể cầy vòi mốc tại các chợ động vật hoang dã ở Trung Quốc. Các nghiên cứu sau đó cho thấy loài này nhiều khả năng là vật chủ trung gian, trong khi dơi móng ngựa mới được xem là ổ chứa tự nhiên của virus. Phát hiện này góp phần làm rõ nguy cơ lây truyền mầm bệnh khi động vật hoang dã bị buôn bán và nuôi nhốt trong điều kiện không đảm bảo.

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Hiện nay, dù cầy vòi mốc vẫn được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp ở mức "Ít quan ngại" (Least Concern), nhiều quần thể địa phương đang chịu áp lực từ mất môi trường sống, săn bắt và buôn bán trái phép. Việc bảo vệ các khu rừng tự nhiên không chỉ giúp duy trì loài thú này mà còn góp phần giữ gìn những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái.

Ít khi xuất hiện trước mắt con người, cầy vòi mốc vẫn âm thầm thực hiện vai trò của mình trong rừng đêm: kiểm soát quần thể động vật nhỏ, phát tán hạt giống và duy trì sự cân bằng của thiên nhiên. Đó là minh chứng rằng những sinh vật kín đáo nhất đôi khi lại có ảnh hưởng lớn hơn chúng ta tưởng.