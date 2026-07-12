Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Chính phủ yêu cầu sáp nhập xã, vận hành chính quyền hai cấp

Minh Quân - Hà Anh

Chính phủ ban hành nghị quyết sắp xếp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý.

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