Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Bộ Nội vụ đề xuất cải cách tiền lương mới sau tăng 8%

Minh Quân - Hà Anh

Sau đợt tăng 8% lương cơ sở từ 1/7/2026, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án cải thiện chế độ lương cho công chức và lực lượng vũ trang.

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