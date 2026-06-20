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Cận cảnh Omoda C5 Sport giá mềm tại Việt Nam chỉ 479 triệu đồng

Nguyễn Anh

Omoda C5 Sport đóng vai trò là phiên bản cơ bản của dòng C5 khi xếp sau Luxury, Premium, Flagship động cơ đốt trong và SHS-H Premium/Flagship hybrid hiện tại.

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Omoda C5 là dòng SUV cỡ B đã lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm 2024. Đây đồng thời cũng là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Omoda ở thị trường Việt Nam. Sau hơn 1 năm, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục bổ sung phiên bản mới cho dòng SUV cỡ B này, đó là C5 Sport giá mềm hơn.
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Sự xuất hiện của phiên bản mới không chỉ giúp hoàn thiện dải sản phẩm Omoda C5 tại Việt Nam mà còn mang đến thêm lựa chọn dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có chi phí hợp lý.
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Tuy có giá rẻ nhưng Omoda C5 Sport sở hữu thiết kế không khác biệt nhiều so với các phiên bản cao cấp hơn. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, kính cách âm, gương chiếu hậu gập điện/gập tự động và bộ mâm hợp kim 17 inch sơn màu xám với thiết kế 5 chấu kép.
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Ngoài ra, Omoda C5 Sport 2026 mới còn được nâng cao khả năng bảo vệ hành khách với hàng loạt trang bị an toàn gồm hệ thống cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 4 túi khí tiêu chuẩn cùng hệ thống cân bằng điện tử ESC và nhiều tính năng hỗ trợ lái.
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Bên trong xe, Omoda C5 Sport mới cũng có những trang bị tiện nghi như cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa chỉnh điện và tính năng đề nổ từ xa.
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Nằm bên dưới nắp ca-pô của Omoda C5 Sport là động cơ xăng tương tự bản Luxury. Động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L này tạo ra công suất tối đa 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Trong khi đó, 2 phiên bản Premium và Flagship dùng động cơ động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L mạnh hơn.
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Riêng 2 phiên bản SHS-H Premium và SHS-H Flagship dùng hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Đặc biệt, thân xe được cấu thành từ 78% thép cường lực, góp phần gia tăng độ cứng vững và khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm.
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Omoda C5 Sport có giá niêm yết 559 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân dịp ra mắt phiên bản mới, Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua C5 Sport từ ngày 15/6 đến 31/7/2026. Cụ thể, khách hàng được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe, tương đương giá trị 69,9 triệu đồng.
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Với mức giá ưu đãi, Omoda C5 Sport hiện rẻ hơn cả những mẫu SUV hạng A ở Việt Nam như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize. Đồng thời, xe tạo ra khoảng cách lớn về giá bán với các mẫu SUV cỡ B cùng phân khúc như Hyundai Creta, Kia Seltos, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross hay Honda HR-V.
VIdeo: Trải nghiệm mẫu xe SUV Omoda C5 tại Việt Nam.
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