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Cận cảnh Itajet Dragster 700 Twin tại Việt Nam, từ 428 triệu đồng

Tâm Võ

Mang thiết kế xe ga với động cơ 700cc, hộp số côn tay 6 cấp, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition là mẫu xe "lai" độc đáo giữa giữa scooter và sportbike.

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Mới đây, nhà phân phối xe máy nhập khẩu Cub Shop Ở TP.HCM đã chính thức giới thiệu mẫu xe môtô Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition mang ngôn ngữ thiết kế hầm hố, sắc bén và mang đậm tính khí động học.
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Điểm nhấn lớn nhất ở ngoại hình là bộ khung thép dạng mắt cáo lộ thiên, kết hợp cùng kính chắn gió thể thao và cánh lướt gió nhỏ, tạo nên diện mạo như một bản concept bước ra từ đường đua.
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Hãng xe Ý đã mang đến một mẫu xe tay ga cực đoan và phá cách khi loại bỏ hoàn toàn tính thực dụng vốn có của dòng xe tay ga. Xe không có cốp chứa đồ dưới yên hay các tiện ích phổ thông, toàn bộ không gian được nhường chỗ cho các chi tiết cơ khí và tối ưu hiệu suất khí động học.
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Về mặt công nghệ, xe được tích hợp đầy đủ các tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Kiểm soát lực kéo (Traction Control), màn hình trung tâm LCD màu 5 inch có kết nối Bluetooth, cảm biến áp suất lốp (TPMS) và hỗ trợ dẫn đường Google Maps. Đặc biệt, xe còn được trang bị sẵn hệ thống camera hành trình tích hợp cả trước và sau.
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Được định vị là mẫu xe hiệu năng cao, Italjet Dragster 700 Twin quy tụ dàn trang bị đến từ các thương hiệu danh tiếng, bao gồm kẹp phanh Brembo Stylema bắt hướng tâm, cặp phuộc trước USD của thương hiệu Marzocchi, lốp hiệu năng cao Pirelli Diablo Rosso Scooter.
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Mang trong mình vóc dáng xe maxi scooter, tuy nhiên Dragster 700 Twin vẫn sử dụng hộp số côn tay 6 cấp, truyền động bằng nhông sên dĩa, đi kèm động cơ xi-lanh đôi đặt song song dung tích 698cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 68 mã lực và momen xoắn 70Nm.
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Tốc độ tối đa của Italjet Dragster 700 Twin đạt tới 190km/h. ngoài ra, việc trang bị hộp số côn tay và truyền động xích trên một mẫu xe mang kiểu dáng scooter là chi tiết độc đáo, mang lại trải nghiệm lái bứt tốc và phản hồi tay ga chân thực như một mẫu mô tô phân khối lớn thực thụ.
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Tại thị trường Việt Nam, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition có mức giá dự kiến khoảng 428 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Theo đơn vị phân phối cho biết lô xe Italjet Dragster 700 Twin về Việt Nam lần này có 25 chiếc, được nhập khẩu từ nhà máy ở Trung Quốc với hai lựa chọn màu sắc.
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Với mức giá lên tới 428 triệu đồng, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition bán ra đắt ngang ngửa, thậm chí hơn một số mẫu ôtô cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) hay Kia Morning (325-439 triệu đồng), và cao hơn VinFast VF 3 (giá niêm yết 302-315 triệu đồng).
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Với thiết kế loại bỏ hoàn toàn sự tiện dụng, mẫu xe Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition này chỉ dành cho những người đam mê sưu tâm xe độc lạ, đặc biệt là các mẫu môtô phân khối lớn có thiết kế nghệ thuật cơ khí đậm chất châu Âu.
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Bên cạnh mẫu Dragster 700 Twin, nhà phân phối còn giới thiệu mẫu Dragster 300 Gresini Edition. Mẫu xe tay ga này được thiết kế lấy cảm hứng từ đường đua MotoGP, thể hiện ở bộ tem xanh – đỏ đặc trưng của đội đua Gresini Racing.
Video: Xem chi tiết Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition tại Việt Nam.

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