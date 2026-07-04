Air New Zealand giới thiệu hệ thống giường tầng dành cho hành khách phổ thông

Hành trình tìm lại bản thân của người phụ nữ tuổi U40 sau thời gian nghỉ việc Chị Nguyễn Thanh Hương vượt qua thử thách tuổi tác và kỹ năng để bắt đầu sự nghiệp mới, tìm lại giá trị bản thân và niềm vui cuộc sống.

Cơn sốt mua hoa hồi làm thảo dược, thị trường nội địa tăng nhiệt mạnh Không chỉ là gia vị thượng hạng, hoa hồi đang được người tiêu dùng săn đón ráo riết nhờ công dụng chăm sóc sức khỏe, giúp thị trường nội địa tăng trưởng mạnh.

Rau muống xuất ngoại thành đặc sản đắt đỏ Từ món ăn bình dân có giá vài nghìn đồng ở quê nhà, loại rau này bỗng hóa mặt hàng cao cấp ở nước ngoài và khiến nhiều người tiêu dùng phải ngỡ ngàng.

Nhóm khách hàng nữ giữ vai trò chủ lực thúc đẩy ngành đồ chơi Xu hướng chi tiêu cho các nhu cầu giải tỏa áp lực tâm lý của nhóm khách hàng nữ đang trở thành chiếc phao cứu sinh cho thị trường trong bối cảnh khó khăn.

Vinmec Central Park phẫu thuật nội soi cắt gan thành công cho bệnh nhân Campuchia mắc ung thư Mang trong mình khối u gan phải kích thước lớn, ông N.S. (75 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được điều trị thành công nhờ phương pháp phẫu thuật nội soi cắt gan.

VINFAST tặng VOUCHER lên tới 80 triệu đồng để khách hàng cũ chuyển đổi sang xe điện Nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh mạnh mẽ, đồng thời tri ân khách hàng tiên phong đã ủng hộ thương hiệu Việt từ những ngày đầu, VinFast công bố triển khai chương trình tặng quà đặc biệt là voucher mệnh giá từ 30 - 60 - 80 triệu đồng cho các chủ sở hữu xe xăng Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0 mua trực tiếp từ hãng.

Từ lâm sàng đến AI: Cách VinUni đào tạo bác sĩ tương lai “Một bác sỹ giỏi chuyên môn có thể điều trị cho 10 – 20 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng nếu một bác sỹ biết nghiên cứu và ứng dụng AI biết tạo ra một công cụ công nghệ tốt thì số người được hưởng lợi sẽ lớn hơn rất nhiều”, Lưu Bảo Linh, tân Bác sĩ Y khoa Trường Đại học VinUni (VinUni) nói.

Thị trường trái cây Việt Nam chứng kiến làn sóng nhập khẩu ấn tượng Dù cao điểm thu hoạch nội địa, trái cây nhập khẩu vẫn chiếm tới 50% thị phần, giá giảm và đa dạng mẫu mã, thúc đẩy tiêu dùng sôi động.