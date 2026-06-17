Thiếu niên 19 tuổi dẫn đầu doanh nghiệp công nghệ drone và AI

Tốt nghiệp trường Trung học Bảo An ở Thâm Quyến vào năm 2025 và hiện là sinh viên Đại học Hồ Nam, Wei Siyuan từ lâu đã quen với biệt danh "CEO trong bộ đồng phục học sinh". Sở dĩ có tên gọi này là bởi song song với việc học, cậu hiện đang trực tiếp điều hành một công ty công nghệ do chính mình đồng sáng lập.

Anh Wei Siyuan đang làm việc tại phòng thí nghiệm của công ty ở Thâm Quyến. (Ảnh: Baidu)

Theo thông tin từ SCMP, ý tưởng thành lập công ty của Wei thực chất đã nhen nhóm ngay từ thời học cấp hai. Khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa đang dồn sức cho mục tiêu vào đại học, Wei cùng hai người bạn thân từ cấp hai đã bắt tay xây dựng doanh nghiệp riêng. Trước đó, nhóm bạn ba người này từng nhiều lần thử sức tại RoboMaster - giải đấu robot học sinh thường niên uy tín tại Trung Quốc và xuất sắc giành giải Nhì ở hạng mục tham gia.

Để hiện thực hóa giấc mơ, Wei đã âm thầm làm thủ tục đăng ký kinh doanh mà không thông báo cho gia đình, bất chấp sự phản đối từ bố mẹ vì nỗi lo con trai sa sút học tập. Quyết không bỏ cuộc, ngay khi vừa bước sang tuổi 16 - độ tuổi lao động hợp pháp, Wei đã chủ động bươn chải bằng công việc chạy bàn tại một quán lẩu và giao đồ ăn. Toàn bộ nguồn thu nhập này được cậu tích cóp để chi trả tiền thuê mặt bằng, điện nước và duy trì hoạt động cho công ty của mình.

Nhóm của Wei định vị phân khúc thị trường rất rõ ràng: Sản xuất những chiếc drone (máy bay không người lái) có giá thành tiếp cận số đông. Họ tự mày mò thiết kế và chế tạo sản phẩm hoàn toàn từ con số 0, sau đó chuyển giao nguyên mẫu hoàn thiện cho các đối tác gia công.

Tháng 10/2024, công ty chính thức trình làng dòng drone đầu tiên mang đậm dấu ấn thiết kế Trung Quốc. Thời điểm này, Wei cũng đã thuyết phục thành công người mẹ nghiêm khắc ủng hộ con đường mình đi. Với thế mạnh của một chuyên gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bà đã hỗ trợ con trai mở các gian hàng trực tuyến xuyên biên giới, mở đường cho sản phẩm tiến ra thị trường toàn cầu.

Tháng 10/2024, dòng sản phẩm drone đầu tiên mang đậm phong cách thiết kế Trung Quốc của công ty chính thức được tung ra thị trường. Thời điểm đó, Wei đã thuyết phục thành công người mẹ ủng hộ cho kế hoạch và sự nghiệp của mình. Với chuyên môn của một chuyên gia thương mại quốc tế, bà đã hỗ trợ nhóm lập các gian hàng trực tuyến ở nước ngoài để xuất khẩu sản phẩm.

Qua đó, công ty đã sớm thu về dòng tiền đầu tiên - trị giá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.400 USD). Wei cho biết cậu đã ngay lập tức dùng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên.

Tính đến thời điểm tốt nghiệp trung học, công ty của Wei đã quy tụ 11 nhân sự, trong đó có những người đã ở độ tuổi ngoài 30. Khi doanh thu dần ổn định và khởi sắc, Wei quyết định quyên góp 100.000 nhân dân tệ cho trường cũ để xây dựng một khu nhà nghỉ ngơi dành riêng cho các nhân viên vệ sinh.

Wei cầm tấm séc mô hình cỡ lớn ghi số tiền quyên góp cho các công nhân vệ sinh. (Ảnh: Baidu)

"Khi công ty bắt đầu có dòng tiền, việc đầu tiên tôi muốn làm là giúp đỡ những người lao động thầm lặng này", Wei chia sẻ. Tấm lòng này cũng đồng điệu với triết lý cốt lõi mà doanh nghiệp của cậu theo đuổi: Ứng dụng công nghệ để phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của những người bình thường với mức giá phải chăng nhất.

Không dừng lại ở thành công ban đầu, mới đây Wei tiếp tục thành lập công ty thứ hai và chào sân bằng một thiết bị tích hợp AI độc đáo. Sản phẩm này có khả năng phân tích chuyển động của người trượt tuyết để đưa ra các hướng dẫn chuyên môn giúp cải thiện kỹ thuật. Minh chứng cho sự nhạy bén của Wei là việc sản phẩm đã "cháy hàng" với hàng nghìn đơn đơn đặt hàng tại thị trường quốc tế trước khi được mở bán chính thức tại quê nhà.

Khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, Wei không ngần ngại chia sẻ thần tượng lớn nhất của mình là ông Lei Jun, nhà sáng lập kiêm CEO của Xiaomi. Chàng trai trẻ từng kiên nhẫn đứng chờ dưới mưa trước trung tâm R&D ô tô của Xiaomi với hy vọng được diện kiến thần tượng. Dù lần đó lỡ hẹn, Wei khẳng định cậu vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội được gặp gỡ và học hỏi từ vị tỷ phú này trong tương lai.

Hành trình bứt phá của chàng trai 19 tuổi là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả từ tầm nhìn của chính quyền Thâm Quyến trong việc thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp. Bằng cách khuyến khích người trẻ tận dụng tối đa chuỗi cung ứng và hệ sinh thái điện tử sẵn có, thành phố đã tạo ra môi trường lý tưởng cho các sản phẩm công nghệ đột phá ra đời. Số liệu đến năm 2024 chỉ ra rằng, làn sóng này đã bùng nổ mạnh mẽ với hơn 150.000 startup do những người dưới 35 tuổi làm chủ.

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