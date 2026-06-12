Công nghệ hợp kim mới khiến đầu đạn đạt tốc độ kỷ lục

Công ty Federal Ammunition, thuộc sở hữu của Tập đoàn Czechoslovak Group, vừa ký kết một thỏa thuận cho phép Lục quân Mỹ sử dụng công nghệ vỏ đạn Peak Alloy đã được cấp bằng sáng chế nhằm đạt tốc độ đầu đạn cao hơn.

Peak Alloy sử dụng vỏ đạn hợp kim thép độc quyền có độ bền cao, chịu được áp suất buồng đạn vượt quá 80.000 psi (pound/inch), cho phép đạt tốc độ đầu đạn lớn hơn so với các loại vỏ đạn bằng đồng truyền thống.

Loại hợp kim mới cho phép đầu đạn đạt tốc độ cao hơn 300fps.

Được giới thiệu ra thị trường vào năm 2025 với loại đạn 7mm Backcountry, công nghệ này dự kiến sẽ được ứng dụng trên nhiều loại đạn và hệ thống vũ khí cỡ nòng .50 trở xuống của Lục quân Mỹ.

Theo thỏa thuận, Federal Ammunition có trụ sở tại Minnesota sẽ chuyển giao Quyền Sử dụng Công nghệ cho Mục đích Chính phủ (GPR) đối với công nghệ Peak Alloy cho Lục quân Hoa Kỳ sau khi đáp ứng các điều kiện nhất định, bao gồm việc bàn giao 40 triệu vỏ đạn.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy ở màu sắc vỏ đạn.

GPR cho phép chính phủ Mỹ sử dụng, chỉnh sửa, sao chép và chia sẻ công nghệ này với các nhà thầu phục vụ mục đích chính phủ, trong khi chủ sở hữu ban đầu vẫn giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ đó.

“Đây là một thỏa thuận mang tính lịch sử giữa quân đội Hoa Kỳ và Federal Ammunition,” ông Jason Vanderbrink, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Federal Ammunition, cho biết.

“Là một công ty Mỹ với bề dày 104 năm, điều này càng khẳng định cam kết không ngừng đổi mới của chúng tôi.

Với tư cách là nhà sản xuất đạn cỡ nhỏ hàng đầu thế giới, tôi đặc biệt tự hào về tốc độ phát triển sản phẩm của đội ngũ chúng tôi, mang lại những ứng dụng thực tiễn giúp nâng cao hiệu quả các hệ thống tiên tiến mà binh sĩ Mỹ sử dụng trên chiến trường.”

Công nghệ hợp kim mới cho thế hệ đạn tốc độ cao.