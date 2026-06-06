[GALLERY] Súng trường tấn công QBZ-191 bước tiến lớn của bộ binh Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quân đội Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu trước công chúng một loại súng máy mới. Tại cuộc duyệt binh, binh sĩ Quân đội Nhân dân Trung Quốc được trang bị súng trường tấn công QBZ-191 cổ điển.

Việc quân đội Trung Quốc quyết định tìm kiếm loại súng thay thế cho súng trường tấn công QBZ-95, được thiết kế theo kiểu bullpup, đã được biết đến từ hai năm trước. QBZ-191 vẫn chưa phải là tên chính thức, nó thể được sử dụng với tên gọi QBZ-17 hoặc QBZ-19, trong đó con số sẽ chỉ năm phát triển vũ khí.

Sau nhiều năm sử dụng cấu hình bullpup với QBZ-95, Trung Quốc đã chuyển hướng với sự xuất hiện của QBZ-191 - mẫu súng trường tiến công thế hệ mới được phát triển để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. ​

Quyết định này nhằm khắc phục những hạn chế của cấu hình bullpup, đặc biệt là vấn đề cân bằng, thao tác và khả năng tùy biến. ​Súng sử dụng đạn 5,8x42 mm - loại đạn tiêu chuẩn riêng của Trung Quốc, được thiết kế để đạt vận tốc cao và độ xuyên tốt. ​

QBZ-191 có chiều dài tổng thể khoảng 950 mm, chiều dài nòng 368 mm đối với phiên bản carbine, khối lượng khoảng 3,4 kg khi chưa lắp đạn. Tốc độ bắn đạt khoảng 750 viên/phút, tầm bắn hiệu quả 400 m.

Về cơ chế hoạt động, QBZ-191 sử dụng hệ thống trích khí với piston hành trình ngắn và khóa nòng xoay, giúp giảm độ giật và tăng độ ổn định khi bắn. Đây là hướng thiết kế phổ biến trên nhiều súng trường tiến công hiện đại, cho phép kiểm soát tốt hơn trong chế độ bắn liên thanh.

Một trong những điểm thay đổi rõ rệt của QBZ-191 là công thái học. Báng súng có thể điều chỉnh chiều dài, phù hợp với nhiều thể trạng người sử dụng. ​Tay cầm, nút điều khiển và cần khóa an toàn được bố trí thuận tiện hơn, giúp thao tác nhanh trong tình huống chiến đấu.

Súng cũng được trang bị thanh ray tiêu chuẩn trên thân, cho phép lắp kính ngắm quang học, thiết bị nhìn đêm hoặc các phụ kiện chiến thuật khác. Điều này cho thấy QBZ-191 được thiết kế ngay từ đầu để tích hợp công nghệ, thay vì phải cải tiến bổ sung như các dòng trước.

So với QBZ-95, QBZ-191 có lợi thế rõ rệt về khả năng tùy biến và độ tiện dụng. Trong khi QBZ-95 gặp nhiều hạn chế khi sử dụng thiết bị hiện đại và thao tác trong môi trường phức tạp, QBZ-191 được kỳ vọng sẽ dần thay thế QBZ-95, trở thành súng trường tiêu chuẩn cho bộ binh trong tương lai.

Mẫu súng này cũng có nhiều biến thể, bao gồm phiên bản carbine và phiên bản súng trường bắn tỉa bán tự động, phục vụ các vai trò khác nhau trong đơn vị.

Xạ thủ xả hết băng đạn với súng trường QBZ-191 không một chút giật.