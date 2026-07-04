Vlkolínec: Ngôi làng gỗ cổ tích giữa thiên nhiên Slovakia

Nép mình trên sườn núi thuộc dãy Veľká Fatra ở miền bắc Slovakia, Vlkolínec là một trong những ngôi làng truyền thống được bảo tồn nguyên vẹn nhất Trung Âu. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1993, nơi đây không phải là một bảo tàng được phục dựng, mà là một cộng đồng dân cư có lịch sử lâu đời, vẫn lưu giữ gần như trọn vẹn diện mạo của một làng nông nghiệp vùng Carpath vào thế kỷ XVIII và XIX.

Ảnh: dziendobry.tvn

Điều gây ấn tượng đầu tiên khi bước vào Vlkolínec là những ngôi nhà gỗ đầy màu sắc nằm dọc theo con đường chính uốn lượn qua thung lũng. Hiện ngôi làng còn bảo tồn hơn 40 ngôi nhà gỗ truyền thống, phần lớn được xây bằng thân cây thông hoặc linh sam xếp chồng lên nhau, mái lợp bằng ván gỗ hoặc ngói. Mỗi ngôi nhà đều có khoảng sân nhỏ, chuồng gia súc và kho chứa nông sản, phản ánh lối sống tự cung tự cấp của cư dân vùng núi ngày trước.

Ảnh: drivemagazine

Kiến trúc của Vlkolínec nổi bật ở sự hài hòa với thiên nhiên. Thay vì san phẳng địa hình, người dân xây nhà theo độ dốc tự nhiên của sườn đồi. Các vật liệu đều có nguồn gốc từ khu rừng xung quanh, vừa dễ khai thác vừa có khả năng giữ ấm tốt trong mùa đông lạnh giá. Những bức tường gỗ được sơn bằng các gam màu tươi như xanh dương, vàng hoặc hồng nhạt, tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa sinh động giữa nền cỏ xanh và núi rừng.

Trung tâm làng là tháp chuông bằng gỗ được dựng từ năm 1770 và nhà nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh xây vào thế kỷ XIX. Đây không chỉ là các công trình tôn giáo mà còn là nơi gắn kết cộng đồng trong các lễ hội, sinh hoạt và những dịp quan trọng của dân làng. Đến nay, nhiều phong tục truyền thống, nghề thủ công và lễ hội dân gian vẫn được gìn giữ, góp phần duy trì bản sắc văn hóa của vùng Carpath.

Ảnh: gmx

Điều đặc biệt là Vlkolínec chưa từng trải qua quá trình đô thị hóa mạnh như nhiều ngôi làng châu Âu khác. Nhờ vị trí tương đối biệt lập giữa núi non, nơi đây tránh được nhiều biến động của công nghiệp hóa và vẫn giữ được bố cục làng cổ gần như nguyên vẹn. Dù hiện chỉ còn vài chục cư dân sinh sống thường xuyên, ngôi làng vẫn mang hơi thở của một cộng đồng thực sự chứ không đơn thuần là điểm tham quan.

Bên cạnh giá trị văn hóa, Vlkolínec còn hấp dẫn bởi khung cảnh thiên nhiên bốn mùa. Mùa xuân và mùa hè phủ đầy hoa dại, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng, còn mùa đông biến cả ngôi làng thành bức tranh tuyết trắng như trong truyện cổ tích. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc dân gian và cảnh quan núi rừng đã tạo nên sức hút đặc biệt của di sản này.

Vlkolínec là minh chứng rằng giá trị của di sản không chỉ nằm ở những cung điện nguy nga hay công trình đồ sộ. Đôi khi, một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà gỗ giản dị, những con đường đất và nhịp sống chậm rãi lại lưu giữ trọn vẹn ký ức về cách con người từng sống hài hòa với thiên nhiên suốt hàng trăm năm.