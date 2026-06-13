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Ultraviolette Shockwave hơn 48 triệu đồng - môtô điện sạc 30 phút chạy 165 km

Tâm Võ

Ultraviolette Shockwave 2026 vừa chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ, đây là mẫu xe môtô điện lăn bánh tới 165 km/lần sạc, xe có thể sạc nhanh chỉ mất 30 phút.

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Ultraviolette Shockwave 2026 mới là một mẫu môtô điện mang đậm phong cách enduro truyền thống. Xe sở hữu chắn bùn trước đặt cao, thân xe thanh thoát, phần đầu xe lấy cảm hứng từ những mẫu rally chuyên dụng cùng cụm đèn LED projector xếp tầng hiện đại.
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Tổng thể thiết kế của mẫu xe môtô điện Ultraviolette Shockwave 2026 hướng đến sự tối giản nhưng vẫn tạo được vẻ ngoài mạnh mẽ và sẵn sàng chinh phục những cung đường đất đá. Động cơ của Shockwave là động cơ điện sản sinh công suất tối đa 14,5 mã lực (10,8 kW), trong khi mô-men xoắn tại bánh sau đạt tới 505 Nm.
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Đây là con số đặc biệt ấn tượng đối với một mẫu môtô chỉ nặng 120 kg. Nhờ đặc tính mô-men xoắn tức thời của động cơ điện, Shockwave có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 120 km/h.
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Theo công bố từ nhà sản xuất, xe môtô điện Ultraviolette Shockwave 2026 có thể di chuyển tối đa 165 km sau mỗi lần sạc theo chu trình thử nghiệm IDC của Ấn Độ.
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Mặc dù quãng đường thực tế thường thấp hơn con số công bố, đây vẫn là mức đủ đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như các chuyến khám phá địa hình ngắn. Hệ thống sạc nhanh cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút, góp phần cải thiện đáng kể tính tiện dụng của xe.
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Khung gầm của Shockwave được thiết kế theo tiêu chí nhẹ và linh hoạt. Phía trước là phuộc hành trình ngược đường kính 37 mm với hành trình 200 mm, trong khi giảm xóc đơn phía sau cung cấp hành trình 180 mm.
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Bộ vành nan hoa kích thước 19 inch phía trước và 17 inch phía sau đi kèm lốp gai chuyên dụng giúp tăng khả năng bám đường khi vận hành trên địa hình phức tạp. Hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn ở cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh có thể tắt, phù hợp với nhu cầu sử dụng off-road.
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Bên cạnh phần cứng đáng chú ý, Shockwave còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như kiểm soát lực kéo bốn cấp độ, hệ thống phanh tái tạo năng lượng sáu cấp độ và cụm đồng hồ TFT 5 inch đặt dọc hỗ trợ kết nối Bluetooth cùng eSIM.
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Những trang bị cho thấy Ultraviolette đang nỗ lực đưa các công nghệ thường xuất hiện trên những mẫu mô tô điện cao cấp xuống một phân khúc có giá thành dễ tiếp cận hơn. Tại thị trường Ấn Độ, Shockwave có giá bán là 175.000 Rupee - khoảng 48,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.
Video: Ra mắt xe môtô điện Ultraviolette Shockwave 2026.
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