Tự ý dùng lại đơn thuốc cũ, người bệnh nhập viện vì loét hành tá tràng

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, trước đó người bệnh được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ và được bác sĩ kê đơn điều trị ngoại trú trong thời gian 10 ngày.

Sau khi sử dụng hết thuốc theo đơn, thay vì tái khám theo lịch hẹn để được đánh giá lại tình trạng bệnh và điều chỉnh phác đồ điều trị, người bệnh đã tự mua lại một loại thuốc giảm đau có trong đơn cũ để tiếp tục sử dụng thêm 20 ngày.

Sau thời gian tự điều trị, người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả nội soi dạ dày cho thấy người bệnh bị viêm xuất huyết dạ dày và loét hành tá tràng, phải nhập viện điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, mỗi đơn thuốc được xây dựng dựa trên tình trạng bệnh lý cụ thể của từng người bệnh tại thời điểm thăm khám, sau khi đã cân nhắc lợi ích điều trị, nguy cơ tác dụng phụ cũng như các bệnh lý đi kèm. Vì vậy, người bệnh chỉ nên sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng thời gian theo chỉ định của bác sĩ.

Việc tự ý kéo dài thời gian dùng thuốc hoặc mua lại thuốc theo đơn cũ có thể làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng không mong muốn. Đối với nhóm thuốc giảm đau, chống viêm, sử dụng không đúng chỉ định hoặc kéo dài có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày - tá tràng, dẫn đến viêm, loét, xuất huyết tiêu hóa và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc tái khám đúng lịch hẹn không chỉ giúp đánh giá hiệu quả điều trị mà còn là cơ sở để điều chỉnh thuốc, thay đổi phác đồ hoặc phát hiện sớm những tác dụng phụ có thể xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ, không tự ý mua lại thuốc theo đơn cũ để điều trị khi chưa được thăm khám và đánh giá lại tình trạng bệnh.

Đối với các bệnh lý cơ xương khớp, đau mạn tính hoặc các bệnh cần điều trị kéo dài, người bệnh càng cần tái khám đúng hẹn để bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh, điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, bảo đảm hiệu quả điều trị đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra các biến chứng do thuốc.

Ngoài ra, trong quá trình dùng thuốc, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như đau bụng kéo dài, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen hoặc các dấu hiệu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người bệnh.

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