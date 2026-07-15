Toyota ra mắt Corolla Sport G Z Active Elegance màu độc, hơn 551 triệu đồng

bài liên quan
Toyota Corolla Cross phiên bản bán tải lộ diện trên đường thử
Toyota Corolla Altis HEV 2026 từ 640 triệu tại Đông Nam Á, chờ về Việt Nam
Toyota Corolla kỷ niệm tuổi 60 - Bỏ chất hoài cổ, chuyển hướng thể thao hơn
Toyota tung bản đặc biệt cho mọi dòng từ sedan Altis tới SUV Cross
#Toyota Corolla Sport 60th màu độc #Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance đặc biệt #giá xe Toyota Corolla Sport 60th #Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance kủ niệm 60 năm #gái xe Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance #ra mắt Toyota Corolla Sport G Z Active Elegance