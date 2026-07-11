Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng

Sáng 11/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela; gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nêu rõ, từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam – đất nước "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực, vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, các đoàn công tác của Việt Nam luôn đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn, cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: VGP.

Trong chuyến công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất lần này, những việc làm, kết quả của đoàn Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Quyền Tổng thống Venezuela đã đến tận doanh trại của Đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên Đoàn công tác.

"Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của Đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể tại lễ tuyên dương. Ảnh VGP.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn.

"Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Trong đó, Thủ tướng cho rằng cần kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần có cơ chế điều phối thống nhất, quy trình ra quyết định nhanh, phương án huy động lực lượng rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, kịch bản cho từng loại tình huống.

Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Các đơn vị cần chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

"Sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương. Ảnh: VGP.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela từ ngày 28/6. Trong hơn 10 ngày, đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ nước bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu. Các cán bộ, chiến sĩ cũng đã dành số tiền công tác phí đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân. Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước có các quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho 21 tập thể, cá nhân. Thủ tướng tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 52 cá nhân.