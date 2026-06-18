Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các công ty bán kỳ nghỉ du lịch

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can.

Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng.

187 bị can bị khởi tố liên quan đến lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng, du lịch.

Theo điều tra, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch". Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch giao động từ khoảng 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 05 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thảo thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kì nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Nắm bắt được nhu cầu cần chuyển nhượng hợp đồng kì nghỉ do khó khăn về tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh (từ 2 – 12% phí môi giới tùy theo vị trí), mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng) để khiến khách tin tưởng. Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kì nghỉ mới, mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kì nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kì nghỉ mới.

Thực hiện các biện pháp tố tụng đối với các đối tượng lừa đảo.

Trên thực tế, nhân viên kinh doanh cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 01 - 1,5 tháng. Tuy nhiên, trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện hợp đồng là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (Có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kì nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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