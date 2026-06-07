Tận mục siêu xe cửa cánh chim trong "MV Come My Way" của Sơn Tùng M-TP

Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.
Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.
Ngoài việc giá bán giảm mạnh tay thêm 60 triệu đồng, mẫu xe SUV Mazda CX-5 còn lần đầu tiên cho phép khách hàng tùy chọn cá nhân hóa sắc màu nội thất.
Chủ phương tiện như ôtô, xe máy giờ có thể tìm cây xăng bán E10, kiểm tra thông tin nhiên liệu và gửi phản ánh chất lượng thông qua ứng dụng "Quanh Tôi".
UAV này sở hữu năng lực từ cảm biến đến tác chiến, cho phép các tàu chiến phát hiện, theo dõi và đối phó với các mối đe dọa dưới nước.
NASA phát hiện lỗ đen 'cá mập vũ trụ' di chuyển lệch tâm trong thiên hà, có thể là kết quả của tương tác hoặc sáp nhập thiên hà cổ đại.
Đối với hàng triệu lao động nước ngoài tại Trung Đông, cuộc chiến Mỹ - Iran đã khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Lợi dụng công nghệ AI và Deepfake, các đối tượng lừa đảo đang giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân, cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản.
Súng trường QBZ-191 cải thiện công thái học và khả năng tích hợp phụ kiện đã được Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt nhằm thay thế cho mẫu bullpup QBZ-95.
Chỉ từ khoảng 200.000 đồng, người dùng đã có thể sở hữu combo củ sạc và cáp sạc nhanh nhỏ gọn, tương thích tốt với cả iPhone lẫn Android.