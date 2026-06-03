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Suzuki Landy 2026 ra mắt - MPV cỡ trung 8 chỗ chỉ 769 triệu đồng

Tâm Võ

Mẫu MPV cỡ trung Suzuki Landy 2026 mới đã loại bỏ tùy chọn động cơ xăng thông thường, chỉ còn hệ truyền động hybrid, đồng thời bổ sung phiên bản 8 chỗ ngồi.

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Suzuki không tự phát triển một mẫu MPV cỡ trung riêng của mình và đó là lý do vì sao Landy tồn tại. Mẫu xe ít được biết đến này thực chất là phiên bản đổi thương hiệu của Toyota Noah và Voxy. Tại thị trường Nhật Bản, Suzuki Landy vừa nhận được đợt nâng cấp mới nhất, bám sát những thay đổi đã xuất hiện trên mẫu xe gốc của Toyota.
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Ở ngoại thất, xe tiếp tục là một ví dụ điển hình của chiến lược đổi thương hiệu sản phẩm được Suzuki và Toyota tích cực sử dụng trong nhiều năm qua. Phiên bản nâng cấp của Suzuki Landy 2026 mới không còn lấy cảm hứng từ Toyota Noah bản tiêu chuẩn như trước.
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Thay vào đó, mẫu MPV này sử dụng cản trước thể thao cùng bộ bodykit lấy từ các phiên bản cao cấp của mẫu xe Toyota tương ứng. Kết quả là phần đầu xe sở hữu thiết kế lưới tản nhiệt nhiều tầng chiếm gần như toàn bộ diện tích của mặt trước, tạo cảm giác hầm hố hơn đáng kể so với một mẫu MPV gia đình 8 chỗ thông thường.
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Những chi tiết riêng biệt của Suzuki Landy 2026 vẫn khá hạn chế, chủ yếu nằm ở phần ốp cùng màu thân xe phía trên lưới tản nhiệt và logo của thương hiệu. Bảng màu ngoại thất cũng rất đơn giản với 3 lựa chọn gồm trắng Platinum White, xám Metal Stream và đen Neutral Black.
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Bên trong nội thất, thay đổi đáng chú ý nhất trên mẫu xe MPV Suzuki Landy 2026 là cấu hình 8 chỗ tùy chọn mới, bên cạnh phiên bản 7 chỗ hiện có. Khu vực khoang lái cũng được nâng cấp nhẹ với vật liệu mềm trên mặt táp-lô và màn hình hiển thị 7 inch lớn hơn trong bảng đồng hồ.
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Tuy nhiên, Suzuki Landy 2026 phiên bản nâng cấp lại không được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch hay màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước từ 8-10,25 inch (tùy phiên bản) như Toyota Noah.
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Thay vào đó, xe được bán với cấu hình “không có hệ thống âm thanh” từ nhà máy, đồng nghĩa người mua phải lựa chọn thêm các gói thông tin giải trí và dẫn đường tùy chọn với màn hình có kích thước từ 7-9 inch. Ghế ngồi của Suzuki Landy 2026 cũng có thiết kế khác biệt đôi chút so với Toyota Noah.
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Phiên bản nâng cấp năm 2026 của Suzuki Landy cũng đánh dấu việc loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng 2.0L, tương tự quyết định mà Toyota đã áp dụng cho Noah cách đây vài tháng. Hiện Landy chỉ còn duy nhất một tùy chọn động cơ là hệ truyền động hybrid tự sạc, kết hợp máy xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.8L với 1 hoặc 2 mô-tơ điện.
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Phiên bản dẫn động bốn bánh E-Four được bổ sung chế độ “Snow Extra” mới nhằm cải thiện khả năng vận hành trong điều kiện mùa đông tại Nhật Bản. Suzuki không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào về khung gầm, nhưng do Toyota Noah 2026 đã được cải thiện độ êm ái và khả năng cách âm trong đợt nâng cấp gần đây nên nhiều khả năng Landy cũng được hưởng lợi từ những điều chỉnh tương tự.
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Suzuki Landy Hybrid G mới đã chính thức được mở bán tại thị trường Nhật Bản. Hãng kỳ vọng đạt doanh số khoảng 1.200 xe mỗi năm. Giá bán của Suzuki Landy 2026 khởi điểm từ 3.845.600 Yên (khoảng 769 triệu đồng) cho phiên bản dẫn động cầu trước và 4.128.300 Yên (825 triệu đồng) cho phiên bản dẫn động bốn bánh.
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Điều đáng chú ý là mức giá của mẫu xe MPV Suzuki Landy 2026 mới cao hơn đáng kể so với Toyota Noah - mẫu xe song sinh của Suzuki Landy. Tại Nhật Bản, Toyota Noah có giá khởi điểm chỉ từ 3.261.500 Yên (khoảng 652 triệu đồng).
Video: Xem chi tiết mẫu xe MPV Suzuki Landy mới.
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