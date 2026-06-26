Shiretoko – Vùng đất nguyên sơ tận cùng nước Nhật

Shiretoko là một bán đảo nằm ở phía đông bắc đảo Hokkaido, Nhật Bản, và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2005 nhờ giá trị sinh thái đặc biệt.

Tên gọi “Shiretoko” trong ngôn ngữ Ainu có nghĩa là “nơi tận cùng của trái đất”, một cách mô tả rất chính xác về vị trí xa xôi và vẻ đẹp hoang dã của vùng đất này. Đây là một trong những hệ sinh thái ít bị tác động nhất còn lại ở Nhật Bản, nơi thiên nhiên vẫn vận hành theo những quy luật gần như nguyên thủy.

Ảnh: kitakobushi

Điều khiến Shiretoko trở nên đặc biệt chính là sự giao thoa hiếm có giữa biển và rừng. Dòng hải lưu lạnh Oyashio mang theo nguồn dinh dưỡng phong phú, tạo nên một hệ sinh thái biển trù phú, nơi cá hồi, cá tuyết và nhiều loài sinh vật biển phát triển mạnh mẽ. Chính nguồn thức ăn dồi dào này đã nuôi dưỡng một trong những quần thể động vật hoang dã phong phú nhất Nhật Bản trên đất liền.

Ảnh: Wikimedia Commons

Shiretoko cũng là một trong số ít nơi trên thế giới mà người ta có thể quan sát đồng thời nhiều loài thú lớn sinh sống trong cùng một khu vực. Gấu nâu Hokkaido là biểu tượng nổi bật nhất của vùng, thường xuất hiện dọc theo bờ biển hoặc trong các khu rừng sâu. Ngoài ra còn có hươu Ezo, cáo đỏ, đại bàng biển Steller và đại bàng đuôi trắng – những loài chim săn mồi mạnh mẽ bay lượn trên bầu trời lạnh giá.

Ảnh: Wikimedia Commons

Vào mùa đông, Shiretoko khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác khi băng biển từ biển Okhotsk trôi dạt vào bờ, tạo thành một lớp băng trắng kéo dài vô tận. Hiện tượng này không chỉ mang lại cảnh quan kỳ vĩ mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, cung cấp môi trường sống cho nhiều loài vi sinh vật và sinh vật biển nhỏ, từ đó nuôi dưỡng toàn bộ chuỗi thức ăn.

Một điểm thú vị khác của Shiretoko là sự hạn chế nghiêm ngặt trong khai thác và du lịch. Để bảo vệ hệ sinh thái mong manh, nhiều khu vực được kiểm soát chặt chẽ, chỉ cho phép tham quan theo tuyến đường nhất định hoặc bằng các tour có hướng dẫn. Chính nhờ cách bảo tồn này mà Shiretoko vẫn giữ được vẻ hoang sơ hiếm thấy giữa một quốc gia phát triển cao như Nhật Bản.

Không chỉ là một điểm đến du lịch, Shiretoko còn là phòng thí nghiệm tự nhiên quý giá cho các nhà khoa học nghiên cứu biến đổi khí hậu, sinh thái rừng – biển và sự tương tác giữa các loài trong môi trường lạnh ôn đới. Mỗi mùa trôi qua, nơi đây lại kể một câu chuyện khác về sức sống bền bỉ của thiên nhiên.

Shiretoko vì thế không chỉ là một vùng đất, mà còn là biểu tượng của sự nguyên sơ còn sót lại trên Trái Đất – nơi con người chỉ là khách ghé thăm trong một thế giới vẫn thuộc về tự nhiên.