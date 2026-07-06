Ra mắt siêu phẩm Ferrari 12Cilindri Manuale số sàn, giới hạn 1,499 chiếc

bài liên quan
Ferrari HC25 - siêu xe tương lai với động cơ V8 cũ độc nhất vô nhị
Ferrari Luce EV dự kiến gần 17 tỷ đồng, đắt hơn Rolls-Royce Spectre
"Siêu ngựa" Ferrari Amalfi 2026 sắp mở bán tại Việt Nam, khoảng 18 tỷ
Ferrari 250 Testa Rossa 1957 làm xe dâu của tay đua Charles Leclerc
#Ferrari 12Cilindri Manuale 2027 mới #siêu xe Ferrari 12Cilindri Manuale #Ferrari 12Cilindri Manuale số sàn #giá xe Ferrari 12Cilindri Manuale 2027 #Ferrari 12Cilindri Manuale ra mắt #Ferrari 12Cilindri Manuale hơn 17 tỷ đồng