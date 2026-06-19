Phát hiện sử dụng hàn the trong bánh ú tro dịp Tết Đoan Ngọ tại Đà Nẵng

Ngày 18/6, Công an xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) thông tin, vừa phát hiện cơ sở trên địa bàn dùng hàn the làm bánh ú tro dịp Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 Âm lịch).

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an TP Đà Nẵng và UBND xã Đại Lộc về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xác định nhu cầu sử dụng các loại bánh truyền thống tăng mạnh vào dịp Tết Đoan Ngọ, Trưởng Công an xã Đại Lộc đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình các điểm chế biến bánh trên địa bàn.

Tang vật trong vụ việc (Ảnh: Công an xã Đại Lộc)

Ngày 17/6, Công an xã Đại Lộc kiểm tra đột xuất đã phát hiện hộ gia đình bà P.T.M (SN 1971, trú thôn Song Mỹ, xã Đại Lộc) trộn "hàn the" (chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm) vào gạo nếp để sản xuất bánh ú tro, nhằm tăng độ dẻo, dai của bánh.

Tại hiện trường, Công an xã thu giữ 3 túi ni lông chứa "hàn the" và 3.000 cái bánh ú tro đã được gói thành phẩm. Công an xã Đại Lộc đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định.

Tang vật trong vụ việc (Ảnh: Công an xã Đại Lộc)

Việc sử dụng "hàn the" (phèn sa) và các chất cấm khác trong sản xuất, chế biến thực phẩm (các loại bánh, giò, chả…) là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Công an xã Đại Lộc khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm và kịp thời thông báo cho cơ quan công an các hành vi vi phạm để xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the (Borax, Natri borat) là chất ngoài danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là hóa chất công nghiệp được sử dụng khá phổ biến trong ngành công nghiệp sản xuất các chất tẩy rửa, chất làm mềm nước, chất khử trùng và thuốc trừ sâu. Do có đặc tính tạo độ dai, giòn, hạn chế lên men và kéo dài thời gian bảo quản nên một số cơ sở đã lợi dụng để đưa vào trong sản xuất giò, chả, nem chua, bún, bánh đúc… nhằm tăng cảm quan sản phẩm và kéo dài thời gian tiêu thụ.

Nói về sự nguy hại của hàn the khi dùng trong thực phẩm, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, hàn the không được phép dùng trong thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, nó vẫn bị lạm dụng trong thực phẩm để tạo cảm giác giòn, dai, dẻo, bảo quản được lâu hơn.

Hàn the là hóa chất độc hại, không tiêu hóa được. Chất này xâm nhập vào tế bào thần kinh gây vấn đề về phát triển trí tuệ, suy giảm nhận thức, đần độn, nhất là với trẻ em. Hàn the có thể gây rối loạn tiêu hóa kéo dài, ngộ độc, tiêu chảy, buồn nôn, co giật... Trẻ chậm tăng cân, kém hấp thu dinh dưỡng.

Hàn the là chất độc trường diễn, tích lũy độc tố theo thời gian và âm thầm gây hại gan, thận, não mà không ngộ độc tức thì. Tuy nhiên, khó phát hiện thực phẩm có hàn the nếu sử dụng liều lượng ít. Đây là lý do nhiều cơ sở sử dụng hàn the để làm dai, giòn, giữ lâu thực phẩm nhưng không bị phát hiện.

Theo quy định hiện hành, hành vi sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm có thể bị xử phạt hành chính rất nặng, đình chỉ hoạt động sản xuất, buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù lên tới 20 năm.