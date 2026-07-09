Nguyên nhân đổ sập nhà 2 tầng ở Bắc Ninh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 9/7, ngôi nhà 2 tầng tại số 165 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ đổ sập khiến nhiều người chứng kiến ngỡ ngàng.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Ngôi nhà bị đổ sập cùng thuộc sở hữu của chủ đang cải tạo, sửa chữa hai căn nhà liền kề. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong quá trình tháo dỡ ngôi nhà liền kề, căn nhà hai tầng bất ngờ đổ sập.

Tại hiện trường, gạch đá, bê tông, cốt thép cùng nhiều vật dụng bên trong, 1 xe máy bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Sự cố xảy ra khiến ngôi nhà 2 tầng bị đổ sập.

Ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), cho biết sự việc không gây thiệt hại về người, quán cơm hai tầng và mảnh đất đang phá dỡ cùng một chủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng địa phương đã đến, phong tỏa hiện trường, huy động lực lượng cùng phương tiện tổ chức tháo dỡ phần công trình còn lại, di dời tài sản trong căn nhà bị sập nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh.

Trước đó, ngày 3/6, tại tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang trong quá trình thi công xây dựng, một căn nhà liền kề đã bị nứt, nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Nước lũ chảy cuồn cuộn ở Phúc An, Lào Cai sáng 9/7.